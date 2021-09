Nice: Galtier demande à ses joueurs de ne pas célébrer les buts devant les supporters adverses

En conférence de presse, l’entraîneur de l’OGC Nice Christophe Galtier a expliqué avoir demandé à ses joueurs de ne pas célébrer devant les supporters adverses depuis Nice-OM.

"On doit interdire aux joueurs la connexion joueurs-supporters adverses." En conférence de presse l’entraîneur de l’OGC Nice Christophe Galtier a évoqué les multiples incidents des supporters ces dernières semaines en Ligue 1 et la demande à ses joueurs de ne pas célébrer leurs buts devant les supporters adverses. Son club a déjà été sanctionné suite aux débordements entre supporters et joueurs lors d’OGC Nice-OM, et l’entraîneur espère pouvoir calmer le jeu.

"On n’a pas besoin d’aller provoquer qui que ce soit"

Selon lui, les joueurs "doivent jouer", n’avoir "aucune retenue sur l’engagement" mais surtout "avoir un comportement exemplaire pour éviter tous ces débordements". "On doit interdire aux joueurs la connexion joueurs-supporters adverse, plaide Christophe Galtier. C’est ce que je dis à mes joueurs: on n’a pas besoin d’aller provoquer qui que ce soit. Quand on marque, on est contents, on célèbre le but avec ses partenaires, avec ses supporters, et on ne va pas devant les supporters adverses." Un discours que le coach réitère depuis les incidents de Nice-OM.

"On a une responsabilité sur le comportement de nos joueurs"

L'entraîneur pousse ainsi les acteurs de la Ligue 1 à se responsabiliser et demande implicitement aux entraîneurs du championnat de faire la même demande auprès de leurs joueurs. "On a une responsabilité sur le comportement de nos joueurs, quand c’est chaud, notamment quand il y a des célébrations", estime Christophe Galtier qui invite chacun à "se maîtriser" pour que le football "reste au centre du débat.” Egalement interrogé sur les mesures de huis-clos, notamment imposées à Nice, l'entraîneur explique ne pas vouloir sanctionner tout un public pour le comportement de "5% qui risque de déborder.”