Nice: Galtier en dit plus sur le problème cardiaque post-Covid de Lemina

Testé positif au Covid-19 il y a quelques jours, Mario Lemina, comme son coéquipier en sélection Pierre-Emerick Aubameyang, s'est ensuite vu diagnostiquer un problème cardiaque et n'a pas pu jouer le deuxième match du Gabon à la CAN. Son entraîneur à Nice, Christophe Galtier, en a dit plus vendredi soir.

On le sait maintenant depuis des mois: une infection au Covid-19 peut entraîner des complications diverses. C'est ce qu'il s'est passé cette semaine avec les deux internationaux gabonais Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina, qui se sont vu diagnostiquer un problème cardiaque après leur test positif, et n'ont donc pas pu jouer contre le Ghana vendredi à la CAN (1-1).

Interrogé vendredi soir sur ce sujet après la victoire des Aiglons contre Nantes en Ligue 1 (2-1), l'entraîneur de Nice Christophe Galtier a apporté des précisions sur le cas de Lemina, son joueur en club.

"Le plus important est la santé du joueur"

"J’ai été informé par notre staff médical, a d'abord glissé le technicien français. Le protocole est simple: quand vous êtes négatif deux fois d’affilée et que vous pouvez rejouer, il y a une obligation de faire des examens cardiaques. Et heureusement. Bravo au professionnalisme du staff médical gabonais. Les examens ont été faits et nous ont été envoyés. On les a fait analyser chez nous, et il y aurait une inflammation du myocarde, autour du cœur, ce qui arriverait assez souvent aux gens qui ont contracté le Covid."

En clair, Mario Lemina souffrirait d'une myocardite, comme Alphonso Davies du côté du Bayern Munich. "Ce n’est pas une lésion, c’est une inflammation qui va disparaitre avec le temps, a poursuivi Galtier, en se voulant rassurant. Dans combien de temps, je ne sais pas, on va voir la suite à donner avec Mario. Mais le plus important est la santé du joueur."