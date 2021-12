Nice: le beau cadeau de Noël de Todibo aux jeunes du FC Lilas, son ancien club

Jean-Clair Todibo (21 ans), défenseur de Nice, a offert un joli cadeau de Noël à des jeunes du FC Lilas, son ancien club, en leur offrant un séjour sur la Côte d’Azur et des places pour le match face à Lens (2-1), mercredi.

Jean-Clair Todibo (21 ans) s’est mué en Père Noël pour des jeunes de son ancien clubs du FC Lilas (93). Le défenseur de Nice en a invité quinze, accompagnés de cinq éducateurs, pour un séjour de deux jours sur la Côte d’Azur. La délégation a assisté à la rencontre le Gym et Lens (2-1), mercredi lors de la 19e journée de Ligue 1 dans les tribunes de l’Allianz-Riviera. Et l’international Espoirs a tout réglé: billets d'avion, hôtel, cadeaux et invitations au match Nice-Lens.

"Il ne faut jamais oublier d’où on vient"

"Il ne faut jamais oublier d’où on vient", a expliqué sur Twitter le joueur qui a porté les couleurs du FC Lilas jusqu’à ses 16 ans. "C’est important de partager avec des petits qui jouent dans mon ancien club, a-t-il ajouté au micro de la chaîne du club. J’y pense depuis un moment déjà. On l’a fait avant les fêtes. J’espère que ça leur a fait plaisir, moi ça m’a fait plaisir de les amener ici. En plus de ça, ils ont vu une victoire à la maison."

Le natif de Cayenne (Guyane) a quitté l'équipe de la banlieue parisienne en 2016 pour rejoindre le centre de formation de Toulouse. Après dix matchs en Ligue 1 avec le TFC, il avait été transféré au FC Barcelone en janvier 2019. Il n’a jamais vraiment eu sa chance en Catalogne où il n’a disputé que cinq rencontres. Todibo a été prêté à Schalke 04 (de janvier à juin 2020), au Benfica (d’octobre 2020 à janvier 2021), puis à Nice en janvier 2021.

Le club français l’a définitivement recruté l’été dernier contre 8,5 millions d’euros. Il est un élément incontournable de l’équipe de Christophe Galtier puisqu’il a participé à toutes les rencontres de Ligue 1 (18 titularisations). Il a inscrit un but contre Brest (2-1, 9e journée). A mi-saison, Nice pointe à la deuxième place du championnat à 13 points du PSG, leader.