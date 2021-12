PSG-Nice: "Il faut lever le pied avec Messi à l'entraînement", raconte Todibo avant les retrouvailles

Titulaire indiscutable dans la charnière centrale de l’OGC Nice, Jean-Clair Todibo affrontera ce mercredi le PSG et son armada offensive. L’occasion pour le Français d’évoquer, sur Canal+, ses retrouvailles avec Lionel Messi, qu’il a connu lors de son passage au FC Barcelone.

Peu considéré lors de son passage au FC Barcelone, Jean-Clair Todibo (21 ans) a tout de même pu côtoyer des stars comme Lionel Messi. Depuis janvier, le défenseur évolue à l’OGC Nice, où il est indiscutable à son poste, avec un total de 15 matchs et un but en Ligue 1 cette saison.

Ce mercredi, le Français sera confronté au PSG (à 21h) pour la 16e journée de championnat. L’occasion pour lui de retrouver Lionel Messi, qu'il a côtoyé au Barça. Dans un entretien à Canal+, le Niçois a évoqué ce duel qui s’annonce animé: "Je pense qu’il va me reconnaître (…) Il va falloir être très costaud, j’aime bien devoir défendre, le duel, le challenge. Le fait que la personne me challenge et que derrière je le challenge aussi si je récupère le ballon, c’est quelque chose que j’apprécie beaucoup."

Malgré une défaite surprise des Niçois le week-end dernier face à Metz (0-1), le défenseur formé à Toulouse forme un duo solide avec l’expérimenté Dante avec Walter Benitez dans les cages.

Todibo parle des entraînements au Barça avec Messi

Si Todibo a eu peu de temps de jeu durant son passage à Barcelone, ce dernier a pu participer à de nombreux entraînements avec les Catalans. L’occasion d’évoquer la manière de défendre face à Messi, tout en ne se donnant pas à fond afin de ne pas risquer un pépin physique de "la Pulga": "À l’entraînement on défend sur lui différemment parce qu’il ne faut pas le blesser. Il faut lever le pied un peu." Le Français devrait moins lever le pied face au Ballon d’or 2021 ce mercredi soir...