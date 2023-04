Affaire Galtier: "Quelqu'un de Nice doit venir nous expliquer", Thierry Henry exhorte les Niçois à parler

Thierry Henry s’étonne que les joueurs niçois n’aient pas parlé après la révélation des graves accusations émises par Julien Fournier à l’encontre de Christophe Galtier du temps où ce dernier officiait sur le banc du Gym.

Depuis que l’affaire Galtier a éclaté cette semaine, les témoignages d’affection affluent en direction de l’entraîneur du Paris Saint-Germain, réconforté dans son malheur par les nombreux messages de soutien reçus ces derniers jours. A Nice, en revanche, épicentre de cette affaire qui est désormais entre les mains de la justice, les langues peinent à se délier.

Accusé de racisme sur le fondement d’un mail ancien déterré deux ans après son envoi, faisant état de faits graves mais nullement attestés pour l’heure, Galtier n’a pas encore été confronté à la parole des protagonistes qui lui reprocheraient d’avoir tenu ces propos délictueux. Ce que l’ex-international Thierry Henry, consultant pour Prime Vidéo, tenait à souligner ce dimanche soir.

"J’ai eu l’impression que les joueurs voulaient parler. Peuvent-ils parler?"

"Ce qui m'interpelle, c'est qu'on n'entend rien de l'autre côté, a-t-il remarqué. J’attends les Niçois personnellement. Pourquoi les Niçois ne parlent-ils pas? J’ai quand même senti des gens qui me donnaient l’impression de vouloir dire des choses. Plus les jours avançaient, moins il y avait de certitudes dans le discours. Je sais qu’il y a une enquête, mais quand même, à Nice, il y a bien quelqu’un qui doit pouvoir parler et nous en dire plus que les trois lignes du communiqué. Je sais que cela s’est produit entre deux personnes qui ne sont plus au club, mais on parle quand même de votre club."

"J’ai vu des gens défendre l’une des parties, pourquoi personne ne défend qui que ce soit de l’autre côté?, poursuit le champion du monde. Je me pose pas mal de questions. J’ai eu l’impression que les joueurs voulaient parler. Peuvent-ils parler? A Nice, quelqu'un doit venir nous expliquer ce qu'il s'est passé."