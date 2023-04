"Je suis pénible, très investi dans le choix de l’entraîneur": au cœur de l'affaire Galtier, Fournier se confie sur sa personnalité

Julien Fournier, ancien dirigeant de Nice à l'origine des accusations de racisme contre Christophe Galtier, s’est confié sur sa personnalité au cours d'un entretien accordé à 90 Football. Si l’interview a vraisemblablement été réalisée avant que le scandale n'éclate, elle permet d’en savoir un peu plus sur les méthodes du dirigeant.

C’est un homme que l’on connaît finalement très peu. Mais il est pourtant au cœur de l’affaire qui secoue le foot français depuis près d’une semaine. À l’origine des accusations de racisme contre Christophe Galtier, Julien Fournier, ancien directeur du football de Nice, s’est longuement confié sur ses méthodes et sa personnalité au cours d’un entretien accordé à 90 Football. L'affaire Galtier n'est pas évoquée dans cette interview, vraisemblablement enregistrée avant que le scandale n'éclate.

"Ce n’est pas toujours facile de travailler avec moi car je peux avoir ma personnalité. Mais c’est facile dans le sens où l’entraîneur est le patron de l’équipe et moi je viens en soutien de lui, indique Julien Fournier. Je suis pénible, très investi dans le choix de l’entraîneur, mais quand on l’a choisi, c’est carte blanche sur le terrain. C’est pour ça que je travaille beaucoup en amont avec eux parce que j’estime que, normalement, si le projet a été bien expliqué et partagé, il n’y a plus de surprises."

"Si vous vous trompez sur un entraîneur, ça a des conséquences immédiates"

"Vous pouvez vous tromper sur un joueur, et on se trompe tous sur des joueurs. Parfois, ça n’a pas de conséquence. Mais si vous vous trompez sur un entraîneur, ça a des conséquences immédiates. C’est ce qu’il y a de plus dur dans mon métier, mais c’est ce qui est vraiment passionnant, poursuit Fournier. Moi, ce qui m’interpelle, c’est de voir à quel point il n’y aucune anticipation dans les clubs. C’est-à-dire qu’on attend d’avoir des mauvais résultats et on regarde les entraîneurs libres sur le marché pour aller les chercher. Je dis toujours à un entraîneur, dans un souci de transparence: 'Mon travail est de trouver le prochain, donc ne t’inquiète pas si je vais voir d'autres entraîneurs.'"

Son premier choix devant Galtier était ten Hag

Fournier est également revenu sur la nomination de l'entraîneur de Nice à l'été 2021. Si Christophe Galtier a finalement été engagé, c'est Erik ten Hag, devenu par la suite l’entraîneur de Manchester United, qui avait visiblement les faveurs du dirigeant.

"Mon premier choix avant Christophe Galtier, c’était Erik ten Hag. On s’est rencontrés quatre fois. Quand je dis rencontré, c’est pas boire un café 'comment ça va' etc. Ça, c’était la première fois. Après, ce sont des séances de travail. Quand je vais voir un entraîneur et que je sens qu’il est un peu intéressé, en général je lui donne trois ou quatre bons matchs qu’on a faits à domicile-et à l'extérieur, trois mauvais matchs qu’on a fait domicile-extérieur et je lui demande de les regarder pour qu’on puisse les débriefer et avoir sa vision de l’équipe. Quand je vois des entraîneurs pour les engager, ce sont des après-midi entiers, ce n’est pas juste des coups de téléphone ou un rendez-vous dans un hôtel pendant une heure."

Fournier, qui a rédigé un mail destiné à la direction d’Ineos dans lequel il accuse Galtier d’avoir tenu des propos discriminatoires, est visé par une plainte de son ancien entraîneur pour diffamation et "risque causé à autrui". Vendredi, le procureur de la République de Nice a confirmé l'ouverture d'une enquête préliminaire pour discrimination raciale et religieuse en marge des révélations de l'affaire Galtier. La police a effectué des perquisitions à l'OGC Nice dont l'objectif serait de mettre la main sur des mails pouvant incriminer Galtier.