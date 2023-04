Nice: Julien Fournier révèle son premier choix pour entraîner l'OGCN avant Galtier

Dans un entretien dévoilé lundi par 90 Football, mais peut-être réalisé avant les révélations sur l’affaire Christophe Galtier, l’ancien directeur de l’OGC Nice, Julien Fournier, déclare que son premier choix pour coacher les Aiglons en 2022 était l’actuel entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag.

Le passage de Christophe Galtier à l’OGC Nice n’en finit pas de faire parler. Il y a une semaine, l’actuel coach du PSG était la cible des révélations sur des propos discriminatoires présumés dénoncés par l’ancien directeur sportif Julien Fournier dans un email adressé à sa direction. En attendant de connaître toute la vérité sur cette affaire, l’ancien dirigeant azuréen s’est à nouveau exprimé sur Christophe Galtier lundi auprès de 90 Football. Dans cet entretien, qui pourrait avoir été réalisé avant le début de l’affaire Galtier (le sujet n’est pas évoqué), Julien Fournier revient sur l’avant-saison 2021-2022 et la quête d’un coach pour succéder à Adrian Ursea.

"On s’est rencontrés quatre fois"

Si INEOS, propriétaire du club, s'est offert Christophe Galtier, fraîchement sacré champion de France avec Lille, l'ex-directeur sportif avait coché un autre nom pour diriger les Aiglons. Et pas de moindre, puisqu’il s’agit d’Erik ten Hag, alors entraîneur de l’Ajax et futur boss de Manchester United : "On s’est rencontrés quatre fois, raconte Fournier. Quand je dis rencontrés, c’est pas boire un café 'comment ça va' etc. Ça, c’était la première fois. Après, ce sont des séances de travail. Quand je vais voir un entraîneur et que je sens qu’il est un peu intéressé, en général je lui donne trois ou quatre bons matchs qu’on a faits à domicile-et à l'extérieur, trois mauvais matchs qu’on a fait domicile-extérieur et je lui demande de les regarder pour qu’on puisse les débriefer et avoir sa vision de l’équipe. Quand je vois des entraîneurs pour les engager, ce sont des après-midi entiers, ce n’est pas juste des coups de téléphone ou un rendez-vous dans un hôtel pendant une heure." On n’en saura pas davantage sur le contenu de leurs échanges, ni sur les raisons qui ont poussé le technicien néerlandais à décliner le banc à l’Allianz Riviera.