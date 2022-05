Nice: les mots forts de Galtier sur la lutte contre l’homophobie dans le foot

Interrogé sur la campagne de sensibilisation contre l'homophobie organisée en Ligue 1 et en Ligue 2 lors des deux prochains week-ends, Christophe Galtier a estimé que de nombreuses barrières étaient tombées ces dernières années, mais qu’il y avait encore trop de tabous à ce sujet.

Pour la quatrième année consécutive, la Ligue de football professionnel a décidé d’envoyer un message fort sur les pelouses françaises. Lors des 37e et 38e journées de Ligue 1 et de Ligue 2 (ce samedi et samedi 21 mai), l’ensemble des joueurs ont en effet été invités à porter des maillots avec des flocages aux couleurs de l’arc-en-ciel, symbole du mouvement LGBT. Présent en conférence de presse ce vendredi, à la veille du match entre Nice et Lille (21h), Christophe Galtier a été interrogé sur cette campagne de sensibilisation.

"Je sais ce que c'est que de montrer du doigt la différence. Je sais ce que c'est sur un plan personnel. Il y a plusieurs années, une personne homosexuelle ne pouvait pas vivre normalement. Beaucoup de tabous et de barrières sont tombés. Mais pas encore suffisamment à mes yeux, a estimé le coach des Aiglons devant la presse. J'attends - non pas avec impatience - qu'un joueur déclare son homosexualité dans un vestiaire. J'encouragerais même ce joueur car il serait libéré. Je suis fortement convaincu que ça ne poserait aucun problème à ses partenaires."

Il apparaît dans un clip de la LFP

Galtier apparaît notamment dans un clip réalisé pour l’occasion par la LFP, dans lequel on voit un joueur qui doit franchir un certain nombre d’obstacles pour réussir à annoncer son homosexualité. Sur un terrain de football fictif, il est soutenu par Yannick Cahuzac, Paul Bernardoni et Adil Rami. Il est aussi encouragé par Olivier Rouyer, le premier joueur en France à avoir fait son coming-out à l’issue de sa carrière, et Galtier, donc, dans le rôle de l’entraîneur.

Un document à afficher dans les vestiaires a aussi été fourni aux clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, avec quelques messages importants. "Parce que le drapeau arc-en-ciel symbolise la diversité", "Parce que l’homophobie n’est pas une opinion mais un délit", "Parce que homo ou hétéro, on porte tous le même maillot.’"