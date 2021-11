Nice-Metz: composition d’équipe, style de jeu… Galtier menace de tout changer

Marqué par une nouvelle entame de match ratée par ses joueurs face à Metz (0-1), Christophe Galtier, l'entraîneur de Nice, a promis des changements dans la composition d'équipe, qui pourrait adopter un autre style de jeu.

"Quand ça se répète, vous ne pouvez pas rester les deux pieds dans le même sabot." Agacé par le scénario du match qui a précipité les siens vers un nouveau revers (0-1) en Ligue 1 contre la lanterne rouge, Metz, malgré un sursaut d'orgueil en seconde période, Christophe Galtier s’est agacé de voir les mêmes erreurs se répéter, avec une nouvelle entame de match où ses joueurs sont passés au travers, comme face à Clermont. Le discours du coach n’imprime plus, sa pédagogie passe moins, et il peine à en comprendre la raison.

"On a peut être tendance à croire que les choses se présentent facilement puisqu'on répète… (il reprend) C'est ce qui m’agace énormément, et quand je dis ça m'agace, moi, intérieurement, qu’on répète le même genre d’erreurs et de comportements dans nos entames de match, a-t-il constaté. C'était le cas à domicile contre Montpellier, nous n’étions pas parvenus à inverser la tendance. C’était le cas à Clermont, nous avons réussi à l’emporter. Ce soir, c’est à peu près comme face à Montpellier."

Des joueurs sur la sellette

Désespéré de revoir son équipe attendre d’être dos au mur pour réagir, Christophe Galtier est conscient de devoir "changer son fusil d’épaule". Et cela pourrait se manifester par des modifications tactiques, comme le fait d’être "moins ouverts, d’attendre pour contrer", à moins que le salut de l’OGC Nice passe par des changements très forts dans la composition d’équipe. "J’ai la possibilité dans mon effectif de changer certaines choses, et je vais le faire", a-t-il déclaré, menaçant certains profils de joueurs.

"Quand ça se répète, vous ne pouvez pas rester les deux pieds dans le même sabot, a-t-il estimé. L’équipe a été généreuse, notamment sur la deuxième partie du match, en deuxième période, elle s’est engagée, quelquefois de manière désorganisée, c’était brouillon, mais au moins il y avait une envie d’apporter du danger. Ce qui n’a pas été le cas au début du match. On va calmement tout analyser, mais il faudra automatiquement changer des choses. Il y a un trop gros décalage entre ce que nous avons travaillé et ce que nous avons produit."