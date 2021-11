Nice-Montpellier: comment les Ultras de la Populaire Sud préparent leur retour à l’Allianz Riviera

Après quatre matchs de suspension consécutifs aux incidents lors du match de Nice-OM, les Ultras de la Populaire Sud seront de retour dans les tribunes de l'Allianz Riviera, dimanche pour la réception de Montpellier (17h) pour le compte de la 13e journée de Ligue 1.

Ils n’ont plus mis les pieds dans l’antre niçoise depuis ce triste soir du 22 août lors duquel s’est disputé la rencontre entre Nice et Marseille, qui n'était pas allée à son terme suite à un envahissement de terrain et des échauffourées entre joueurs de l’OM et supporteurs niçois.

Ce dimanche, après de longs mois de suspension (quatre matchs), les Ultras de la Populaire Sud retrouveront leur tribune, certainement frustrés d’avoir manqué le dernier match à domicile face à Lyon le 24 octobre, alors que Nice s’est imposé sur le fil en étant mené de deux buts à dix minutes de la fin de la rencontre (3-2).

Pour fêter leur retour, ils ont appelé sur les réseaux sociaux au rassemblement: "Les matchs qui arrivent ont une importance capitale et nous devons jouer notre rôle de 12e homme en remplissant le stade de nos couleurs, écharpes, drapeaux et surtout nos voix. Ainsi, tous les rêves sont permis", peut-on lire sur le communiqué. Un rendez-vous a été donné à 14h30 afin d’accueillir le bus des Aiglons comme cela avait été le cas avant le derby face à Monaco (2-2). Ils en avaient alors profité, ce jour-là, pour faire passer un message en dressant une banderole cinglante à l’égard de la LFP et des médias dans une ambiance qui était toutefois restée chaude et festive, aux bruits et odeurs de fumigènes, pétards et chants avant de repartir sans pouvoir pénétrer dans l’enceinte.

La mise en garde de Galtier

Cette fois, ils y seront autorisés et observeront pour la première fois les différents aménagements depuis les incidents. Les premiers rangs ont été supprimés afin d’éviter d’éventuelles entrées sur la pelouse, les filets anti-projectiles ont été dressés devant chaque virage, déjà déployés face à l’OL lors du dernier match à domicile. Ils verront aussi pour la toute première fois Andy Delort à l’Allianz Riviera sous le maillot rouge et noir, lui qui avouait avoir une pointe de regrets à l’idée de n’avoir pu célébrer sa première réalisation dans son nouveau jardin face aux Ultras alors qu’il avait marqué côté Populaire Sud dans le derby azuréen contre Monaco.

Interrogé sur le retour des Ultras ce vendredi, Christophe Galtier s’en est félicité tout en faisant passer un message "Il y aura évidemment beaucoup plus de monde que sur les derniers matches. On est content de retrouver du public sans oublier que nous avons toujours un point avec sursis. Je dis ça car d’autres clubs ont cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Je dis ça car il y a des supporters en France et en Europe qui continuent à mal se comporter et à mettre en danger le résultat comptable de l’équipe." Nice a déjà perdu un point qu’il n’a pas encore tout à fait digéré et quand l’ambition est, selon Youcef Atal, de "courir derrière le PSG et ne plus lâcher cette deuxième place" ; une nouvelle sanction serait malvenue.