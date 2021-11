Nice: Delort n’aura "pas d’émotion" face à Montpellier, selon Galtier

Andy Delort va retrouver Montpellier, dimanche (17h, 13e journée de Ligue 1) avec Nice, qu’il avait rejoint sur fond de tensions avec son ancien club. Pour Christophe Galtier, cela ne provoquera pas d’émotion particulière.

Deux mois après son départ dans des conditions un peu houleuses, Andy Delort (30 ans) va retrouver Montpellier avec Nice, son nouveau club, dimanche (17h, 13e journée de Ligue 1). Mais pour Christophe Galtier, ce match ne sera pas forcément chargé en émotion pour son attaquant, "pas plus qu’un autre, comme Melvin Bard ou Amine Gouiri face à Lyon (leur club formateur, ndlr)", a-t-il minimisé, ce vendredi en conférence de presse.

"La belle histoire entre Montpellier et Delort s'est terminée"

"Nous ne sommes plus dans les années 1990 quand un joueur faisait 12 ans dans un club et qu’il finissait sa carrière dans un autre, poursuit l’entraîneur niçois. La belle histoire d’Andy avec le Montpellier Hérault s’est terminée comme avec d’autres joueurs qui ont été achetés. Il n’y aura pas d’émotion pour Andy comme pour Melvin [Bard] qui a joué contre son club formateur il y a quinze jours (face à Lyon). Il a été transféré, il y a eu des négociations entre deux clubs. C’est très habituel et aujourd’hui les footballeurs de cette génération sont habitués à changer de club et tout ce que cela comporte."

Son départ de l’Hérault s’était fait dans un contexte un peu amer alors qu’il était capitaine de l’équipe. Laurent Nicollin, président de Montpellier, avait regretté que "l’histoire termine un peu en eau de boudin".

"Montpellier se déplace à Nice, resitue Galtier. Concernant les dirigeants de la Paillade - j’ai beaucoup de respect pour M.Mézy et Laurent -, un joueur était sur le marché, il avait un prix de vente, il a été acheté, voilà. Il n’y a rien. Pourquoi Andy plus qu’un autre? Parce qu’il a été capitaine du club et qu’il a démarré la saison là-bas? Oui mais c’est l’histoire d’un mercato qui finit toujours le 1er septembre."