Nice-Montpellier: Germain s’amuse d’avoir célébré à l’avance le but de Mollet

Montpellier s’est imposé sur la pelouse de Nice, dimanche, lors de la 13e journée de Ligue 1 (0-1). Un succès acquis grâce à un but de Florent Mollet, que Valère Germain a fêté avant même que le ballon arrive dans les pieds de son coéquipier...

C’est la spécialité de Stephen Curry en NBA. Le meneur de Golden State a l’habitude de célébrer ses shoots avant que le ballon soit entré dans le panier. Pour mieux chambrer ses adversaires. Une attitude que Valère Germain a reproduit ce week-end en Ligue 1, lors de la victoire de Montpellier sur la pelouse de Nice (0-1). Malgré une nette domination de leurs hôtes, les Héraultais se sont imposés à l’Allianz Riviera grâce à un but tardif de Florent Mollet, dimanche, lors de la 13e journée.

Le milieu de terrain du MHSC a inscrit le but de la victoire à la 80e. Et Germain l’a célébré avant même que Mollet touche le ballon. Présent dans la surface, l’ancien attaquant de l’OM a levé les bras en l’air au moment où son partenaire a commencé à armer sa frappe. Avant de courir vers lui lorsque les filets de Walter Benitez ont tremblé.

"Quand tu as confiance en tes coéquipiers…"

Une anticipation dont il s’est lui-même amusé sur les réseaux sociaux. "Quand tu as confiance en tes coéquipiers, tu célèbres avant", a écrit Germain sur Instagram, avec un smiley mort de rire et une photo de la fameuse action. Grâce à ce succès chez les Aiglons, Montpellier se retrouve 6e du classement, au contact des équipes de tête. Arrivé libre durant l’été en provenance de Marseille, Germain a inscrit 3 buts et délivré 1 passe décisive en 9 apparitions.