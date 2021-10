Nice-OM: "Mes joueurs auraient mérité de l’emporter", estime Galtier

Deux mois après les incidents ayant provoqué l’arrêt de Nice-OM comptant pour la 3e journée de Ligue 1, les deux formations se retrouvaient, à Troyes et à huis clos, pour rejouer cette rencontre. Soldée par un match nul (1-1) frustrant pour les Aiglons selon Christophe Galtier.

Terrain neutre, huis clos… ambiance très différente entre les deux Nice-OM. Deux mois après l’arrêt de la première tentative en raison des incidents à l’Allianz Rivera, les deux formations se retrouvaient ce mercredi à Troyes dans un match à rejouer dans son intégralité. A 0-0 donc, alors que Nice menait 1-0 au moment de l’arrêt de la rencontre à la 74e. De quoi frustrer les Aiglons.

Mais si ce sentiment animait les Niçois au terme de cette rencontre rejouée ce mercredi, c’est en raison du scénario du match. Christophe Galtier n’a pas masqué sa déception face au partage des points

"Il y a de la frustration, de la déception pour mes garçons qui ont fait un match intense trois jours après celui de Lyon (3-2), rappelle l’entraîneur de l’OGCN. Dans la chronologie du match, avec nos occasions de but, j'estime que mes joueurs auraient mérité de l'emporter. On a eu une très grosse première demi-heure, ça les a mis en difficulté. Si on avait pu aggraver le score, sûrement le match aurait été différent. On a fait des erreurs techniques et à travers une belle action ils ont marqué un beau but."

Galtier satisfait de Guessand

Un coach qui regrettait également une nouvelle blessure dans ses rangs : "Sur la seconde période, le seul attaquant de pointe qui nous restait s'est blessé alors qu'Evann (Guessand) faisait une belle prestation. Il nous a manqué alors les cartouches pour maintenir la pression. Evann est un jeune garçon sur qui je fonde beaucoup d'espoir, je place beaucoup d'exigence sur lui, il a un profil intéressant, les caractéristiques d'un attaquant moderne. Avec beaucoup d'absents dans le secteur offensif, il a été très intéressant. Mais il s'est blessé, c'est une entorse de la cheville, et il sera sûrement forfait pour dimanche."

Dimanche, ce sera à Angers. Un adversaire solide que Galtier prend au sérieux : "C'est un bon début de championnat mais dimanche il y a un adversaire coriace (Angers) à affronter chez lui. C'est toujours important de faire tourner le compteur points contre Lyon et contre Marseille sur terrain neutre. C'est bien mais il faut améliorer nos temps forts, notre capacité à maîtriser l'adversaire.""