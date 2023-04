Nice-PSG: "Ne pas perdre d’énergie bêtement", Digard raconte les scènes très tendues après le match

Le match de la 30e journée de Ligue 1 entre Nice et Paris (0-2) a été marqué par des scènes très tendues après le coup de sifflet final. Didier Digard a cherché à calmer ses joueurs.

Ambiance extrêmement tendue à Nice. Pour son retour à l’Allianz Riviera, Christophe Galtier a été sifflé par une partie du stade, avant d’être pris à partie par une banderole insultante visant sa mère. Pendant et après le match, remporté 2-0 par le PSG samedi dans le cadre de la 30e journée de Ligue 1, l’entraîneur parisien a répondu avec des applaudissements ironiques et un visage très fermé.

Au coup de sifflet final, il est allé voir certains de ces supporters qui l'ont conspué. Sur des vidéos relayées par le diffuseur Canal+, on aperçoit Galtier avoir un échange tendu avec Jean-Clair Todibo pour lui expliquer sa réaction. Sur d’autres images relayées sur les réseaux sociaux, on peut aussi voir Dante et Khephren Thuram s’adresser à leur ancien coach. Didier Digard, lui, a visiblement cherché à calmer ses joueurs.

"On ne doit pas y prêter attention"

"Je ne m’y attendais pas, a réagi l’entraîneur des Aiglons en conférence de presse. Mais je ne veux pas que mes joueurs s'éparpillent avec ça. L’adversaire peut avoir des réactions, des actions qui peuvent ne pas nous convenir. Mais on ne doit pas prêter attention à cela. Dès que l’arbitre a sifflé, j’étais déjà focalisé sur le match de Bâle (jeudi en quart de finale aller de Ligue Europa Conference, ndlr), je ne voulais pas qu’on perde d’énergie bêtement."

Au classement de la Ligue 1, Nice reste provisoirement à la huitième place, alors que le PSG, porté par un grand Gianluigi Donnarumma, a repris six points d'avance sur le RC Lens et neuf sur l'OM, qui se déplace ce dimanche à Lorient (20h45).