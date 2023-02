Manchester United: Ineos et Ratcliffe, déjà propriétaires de Nice, ont bien fait une offre de rachat

Candidat au rachat de Manchester United, le Qatar fait face à la concurrence de Jim Ratcliffe. Le milliardaire britannique, patron du groupe Ineos, a officiellement transmis une offre. Et il a un objectif clair : gagner la Ligue des champions.

Le Qatar a de la concurrence. Comme annoncé par la presse britannique, Jim Ratcliffe a lui aussi transmis une offre auprès de la banque d'affaires Raine pour le rachat de Manchester United. Fan déclaré des Red Devils, le patron du groupe Ineos a officialisé l’information ce samedi.

"Nous pouvons confirmer que Sir Jim Ratcliffe et Ineos ont soumis une offre pour la propriété majoritaire de Manchester United. (…) Nous sommes ambitieux et nous voudrions investir dans Manchester United pour en faire à nouveau le club numéro un dans le monde. Nous reconnaissons également que la gouvernance du football dans ce pays est à la croisée des chemins. Nous souhaitons contribuer à ouvrir ce nouveau chapitre, en approfondissant la culture du football anglais et en faisant du club un modèle d'approche moderne, progressiste et centrée sur les supporters. Nous voulons un Manchester United ancré dans sa fière histoire et ses racines dans le nord-ouest de l'Angleterre, (…) en nous concentrant clairement sur la victoire en Ligue des champions", a indiqué Ineos dans un communiqué.

Déjà propriétaire de Nice

Contrôlé par Jim Ratcliffe, le géant britannique de la pétrochimie multiplie depuis 2017 les investissements dans le sport. Déjà propriétaire de l’OGC Nice et du FC Lausanne, le milliardaire de 70 ans est à la tête d’une fortune personnelle estimée à 15,3 milliards de dollars par le magazine Forbes et il n’a jamais caché son envie d'acquérir le club mancunien, tout en essayant de mettre la main l'an dernier sur Chelsea, finalement cédé à un consortium américain mené par Todd Boehly pour 4,25 milliards de livres. Mettre la main sur Manchester United, triple vainqueur de la C1 et qui a remporté vingt Premier League, représenterait une nouvelle étape dans la stratégie d’Ineos. Mais le chemin est encore long avant un possible accord avec la famille Glazer, qui contrôle le club depuis 2005 et espère des offres à hauteur de 6 milliards d’euros, ce qui constituerait un nouveau record pour le rachat d’une équipe de foot.

Comme expliqué par RMC Sport, le Qatar a formulé une offre officielle de rachat. Son montant n'a pas filtré mais pourrait se situer autour de 4,5 milliards d'euros. D’après les médias anglais, des offres venues des Etats-Unis ou d’Arabie saoudite ne sont pas non plus à exclure. Car si les prétendants étaient invités à se faire connaître officiellement avant vendredi soir, Manchester United a l’obligation d'étudier toute offre éventuelle arrivée après puisque le club est coté à la Bourse de New York.