Nice – Strasbourg : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

L’Allianz Riviera accueille l’un des chocs de cette deuxième journée de Ligue 1. Nice affronte Strasbourg à domicile. On vous dit ici à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Nice – Strasbourg !

La première journée de Ligue 1 a été compliquée pour les deux clubs. Strasbourg s’est incliné face à Monaco (2-1) tandis que Nice a obtenu un match nul contre Toulouse (1-1). Les hommes de Julien Stéphan vont devoir redoubler d’efforts pour percer la défense niçoise, l’une des meilleures françaises.

Du côté de Nice, les attaquants ont su montrer une offensive efficace et précise. Les deux sélections ne manquent pas d’atouts ni de qualité ! Nice et Strasbourg se retrouvent donc pour la cinquième fois depuis 2017 sur la Côte d’Azur, sous le sifflet de Jérémie Pignard. On vous dit ici à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Nice – Strasbourg !

Regardez le match Nice – Strasbourg ce dimanche 14 août !

Le match Nice – Strasbourg est diffusé en direct sur la chaîne CANAL+ SPORT ce dimanche 14 août à partir de 17 heures 05. Vous pouvez souscrire l’offre d’abonnement CANAL+ SPORT à partir de 34, 99 euros par mois et bénéficier immédiatement de l’ensemble des programmes des chaînes CANAL+. Vous accédez également aux chaînes CANAL+ SPORT, beIN SPORTS et Eurosport pour suivre vos compétitions préférées. Ainsi, vous retrouvez tous les matchs de la Champions League, certaines rencontres de Ligue 1 ainsi que les courses de MotoGPTM ou encore de Formule 1TM. D’autre part, les chaînes CANAL+ vous permettent de regarder en direct ou en replay des films et des séries originales, des documentaires ainsi que des contenus pour la jeunesse. Ce n’est pas tout, puisque vous retrouvez toutes les actualités sur la plateforme Cafeyn et les dernières nouvelles de vos sports favoris avec Midi Olympique et L’Équipe. Enfin, les chaînes CANAL+ sont accessibles sur le support de votre choix et en 4K UHD.

