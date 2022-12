Nice: une préparation perturbée par les pépins physiques

Quel visage aura l’OGC Nice pour sa reprise en championnat le 29 décembre? Si certains joueurs sont assurés de suivre la rencontre face à Lens depuis les tribunes, d’autres ne sont pas encore certains d’être rétablis à temps.

Les Aiglons terminent leur série de matchs amicaux ce mercredi soir à 20 heures face à Tottenham. Après une victoire contre le Standard de Liège (4-1), le Gym a été dominé par Gérone (2-1) puis l’Atalanta Bergame (0-3). À une semaine de recevoir Lens, le dauphin du PSG, Lucien Favre doit composer avec de nombreux absents dans son effectif.

Opéré début novembre après une luxation de l'épaule droite, Marcin Bulka a repris l'entraînement individuel mais n’est pas attendu sur les terrains avant encore plusieurs semaines. Youcef Atal retrouve aussi l’infirmerie pour au moins trois semaines à la suite d'une entorse de la cheville révélée contre les Bergamasques. Blessés contre Lyon (1-1) lors du dernier match de Ligue 1 avant la trêve, Sofiane Diop (entorse au pied) et Mario Lemina (entorse de la cheville) sont espérés pour la réception des Sang et Or. Il en est de même pour le Suisse Jordan Lotomba, qui souffre de contusions.

Delort malade, Ramsey… en vacances !

La préparation niçoise est également impactée par un virus et Andy Delort est celui qui en fait le plus sérieusement les frais. Dante et Lemina s’en remettent progressivement, mais l’ancien Montpelliérain est malade depuis plusieurs jours et est absent pour le déplacement à Londres ce mercredi. Le meilleur buteur du Gym la saison passée n’était déjà pas dans le groupe qui a reçu l’Atalanta vendredi. Un coup dur pour celui qui était censé retrouver du rythme après son entorse du genou, qui l’a éloigné des terrains depuis mi-octobre.

Eliminé du mondial au Qatar dès la phase de groupe, Kasper Schmeichel a repris avec le Gym et enfilé les gants contre l’actuel sixième de Série A. Contrairement au Danois, Aaron Ramsey, éliminé au même stade la compétition avec le pays de Galles, n’a toujours pas repris l'entraînement avec le groupe. L’ancien joueur d’Arsenal dispose de jours de vacances supplémentaires.

Si plusieurs joueurs précédemment cités peuvent être rétablis d’ici la semaine prochaine, il est certain que tous ne seront pas à 100% de leur forme pour la reprise de la Ligue 1. Un caillou dans la chaussure de Lucien Favre qui souhaite repositionner solidement son équipe dans la première partie du classement.