"Notre intention est que Larguet reste à l’OM", assure Longoria

Interrogé par France Bleu Provence, le président de l'OM Pablo Longoria a assuré vouloir conserver Nasser Larguet à la tête du centre de formation la saison prochaine. Il a aussi démenti tout problème relationnel avec lui.

Dans quelques jours, quand Jorge Sampaoli s'installera officiellement sur le banc de l'OM, Nasser Larguet, qui a assuré l'intérim depuis le départ d'André Villas-Boas, retournera dans son bureau de directeur du centre de formation du club phocéen. Pour combien de temps? C'est la grande question.

Selon un article de L'Equipe publié mercredi, Larguet, en fin de contrat en juin, aurait accepté un poste au centre de formation de Caen à partir de la saison prochaine. Une information démentie quelques heures plus tard par l'intéressé: "Il n'y a pas de départ pour Caen", a assuré Larguet après la défaite à Lille en Ligue 1 (2-0). En évoquant toutefois "beaucoup" de clubs intéressés. Si l'on en croit Pablo Longoria, l'OM en fait partie.

"Notre intention est qu’il reste à l’OM, la saison prochaine et pour le futur"

Dans une interview accordée ce jeudi à France Bleu Provence, le nouveau président olympien a dit vouloir conserver Nasser Larguet au-délà de cette saison. "J’ai été déçu de ce que j’ai lu hier dans les médias, a-t-il confié. Nasser est une personne qui a du respect pour notre club. Il a pris la responsabilité de l’équipe dans un moment très difficile. Nous, en tant que club, avons également beaucoup de respect pour Nasser. Il est une personne avec des valeurs humaines et des compétences sportives de très haut niveau. Quand j’étais à l’Atalanta il y a dix ans, on voulait déjà que Nasser prenne le centre de formation, et après il a changé complètement le football au Maroc, il est reconnu comme l’un des grands formateurs en Europe. Il va continuer à l’OM. Notre intention est qu’il reste à l’OM, la saison prochaine et pour le futur."

"J’ai appris beaucoup de choses sur le foot français grâce à Nasser"

Et Longoria de poursuivre les compliments: "Encore une fois il est l’un des meilleurs formateurs en Europe. Nous sommes très contents de son travail. Il est l’homme parfait pour l'OM, un vrai formateur, une personne avec des valeurs qui correspondent à celles du club et surtout avec un niveau de compétences très élevé, avec qui j’ai plaisir à travailler au quotidien et surtout dans la récente période. C’est une personne que nous voulons pour ce projet."

Surtout, l'Espagnol a tenu à éteindre les rumeurs selon lesquelles il entretiendrait une relation orageuse avec Larguet. "On cherche toujours à créer des problèmes, à déstabiliser, regrette-t-il. La première personne avec laquelle j’ai diné à Marseille, c’est Nasser, pour le plaisir de le connaitre. J’ai appris beaucoup de choses sur le foot français grâce à Nasser. Dans la vie tout le monde cherche à créer des conflits, ce sont des rumeurs sans fondement. Sans fondement. J’ai un énorme respect pour Nasser."