OM: pour Larguet, Lille est la meilleure équipe du Top 4

La course au titre s'est peu décantée avec la victoire des trois premiers, mercredi, dont celle de Lille face à l'OM (2-0). Pour Nasser Larguet, le Losc est la meilleure des quatre équipes de tête.

L'aventure de Nasser Larguet sur le banc de l'OM touche à sa fin. Mercredi à Lille (défaite 2-0), il a dirigé le huitième match de son intérim depuis la démission d'André Villas-Boas le 2 février dernier. Et vraisemblablement le dernier en Ligue 1, alors qu'il devrait encore être présent l'équipe dimanche face au Canet-au-Roussillon (N2) en attendant la fin de l'isolement de Jorge Sampaoli.

Le directeur du centre de formation marseillais a pu se faire une idée de l'état des forces en présence dans la course au titre puisqu'il a défié les trois leaders lors de son passage sur le banc (défaites face au PSG et Lille, nul face à Lyon). Et pour lui, les Dogues sont les mieux armés pour le titre.

"La meilleure des quatre équipes de devant"

"C’est une déception parce que les joueurs ont fait des efforts énormes pour défendre, a-t-il regretté à l'issue de la rencontre. On est tombé sur une équipe qui n'est pas leader du championnat par hasard. Elle possède une colonne vertébrale très forte. Pour moi sur les quatre équipes devant, c’est la meilleure équipe, avec un style de jeu que leur inculque Christophe Galtier qui est très intéressant. Les joueurs ont contenu cette équipe avec beaucoup de courage, beaucoup de valeurs. Avec tous ces efforts-là, encaisser deux buts dans les arrêts de jeu c’est vraiment frustrant, je suis très déçu pour mes joueurs qui ont fait beaucoup d’efforts."

Après 28 journées, Lille est premier avec un point d'avance sur le PSG, deuxième, et trois sur Lyon, troisième. Ils ont creusé l'écart sur Monaco, battu à Strasbourg (1-0) et désormais quatrième à sept points. Avant la journée de mercredi, Christophe Galtier, entraîneur lillois, craignait particulièrement l'ASM dans la course au titre.

"Une équipe m'impressionne énormément en ce moment, c'est Monaco, avit-il confié. Sans rien enlever à Lyon qui fait un magnifique parcours mais, depuis le 1er janvier, Monaco fait un parcours exceptionnel. Je pense que Monaco est supérieur aux trois autres équipes. Mais être supérieur, ça ne veut pas dire que..."