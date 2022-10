OL: "A tous les étages, ils ne sont pas au niveau", le constat implacable de Rothen après la nouvelle défaite lyonnaise

L'Olympique Lyonnais a perdu dimanche à Lens (1-0) son quatrième match consécutif en Ligue 1. Déjà décroché dans la course au titre et au podium, le club rhodanien ne trouve plus crédit auprès de Jérôme Rothen, qui a partagé ce lundi ses craintes pour la suite de la saison.

Une situation très, très inconfortable.. Après les neuf premières journées de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais accuse déjà neuf points de retard sur le podium et occupe une décevante septième place au classement. Malgré les ambitions affichées très clairement en début de saison, Lyon n’y arrive pas et a enchaîné une quatrième défaite consécutive contre Lens (1-0) ce dimanche. Ce lundi sur RMC, Jérôme Rothen a recherché les responsables de ce début d’exercice raté.

"Ce que l’on a vu dimanche, déjà je trouve que c’est inadmissible quand tu t’appelles l’Olympique Lyonnais. Mais je ne suis pas étonné, a-t-il lâché dans l’émission Rothen s’enflamme. Je l’ai dit la semaine d’avant, il y a quinze jours et même trois semaines ou un mois avec la défaite à Monaco."

Et d’enchaîner avec un brin d’ironie: "C’était une défaite encourageante à Monaco… Après il y a eu le fabuleux match contre le PSG. On a perdu mais c’était magnifique…L’ambiance totale avec une vraie union sacrée dans le club. Et après il y a ce match charnière, un match déclic contre un prétendant, parce que Lens est un vrai prétendant aux places européennes. Lyon a pris une leçon de football. Et pas seulement sur le terrain."

>> Lens-OL (1-0)

"Lyon est en retard à tous les niveaux"

Considéré par certains comme le principal responsable de la mauvaise passe des Gones, Peter Bosz fait l’objet de nombreuses critiques et pourrait rapidement se retrouver sur la sellette. Après lui avoir laissé toute la saison 2021-2022 pour reconstruire l’équipe, le technicien néerlandais ne trouve plus grâce auprès de Jérôme Rothen. Lyon est trop mal en point pour que le travail de l’entraîneur soit loué.

"Je lui ai laissé un quart du championnat (à Peter Bosz). On le sait, dans un vestiaire, il y a un premier bilan qui est fait à ce moment-là. Cela ne sort pas tout le temps dans la presse mais il y a des réunions avec les entraîneurs ou les directeurs sportifs. Et les joueurs sont au milieu de tout cela, a encore expliqué l’ancien joueur de l’équipe de France. Lyon est en retard à tous les niveaux. Au niveau comptable, alors que ce n’était pas le cas il y a trois journées parce qu’ils avaient bien démarré la saison avec un calendrier très favorable. Là ils sont en retard au niveau comptable, ils sont en retard au niveau du jeu, ils sont en retard au niveau des joueurs et au niveau des ambitions. Surtout, ils sont en retard et à l’agonie au niveau des déclarations. C’est là que je m’inquiète."

L’OL est redevenu un club "normal"

Au-delà des récentes contre-performances, l’ex-milieu passé par Monaco ou encore le PSG et Caen a regretté les faiblesses de tout l’organisation rhodanienne.

"En fait à tous les étages, et c’est pour cela qu’on les accuse tous, ils ne sont pas au niveau. Je suis persuadé qu’une défaite de Lyon c’est normal aujourd’hui et personne n’en parle. Que Lyon soit au milieu du classement c’est normal, a renchéri Jérôme Rothen. En termes de points alors que le calendrier a été favorable, en se projetant Lyon va finir dixième ou onzième du championnat. Mais tout cela c’est normal. Regardez les classements avec 52 points…"

Un constat partagé par Mathieu Bodmer, lui-même ancien joueur de l’OL entre 2007 et 2010: "Ce n’est pas le Lyon que l’on a connu il y a très longtemps. Il n’y a pas eu de révolte. Pourtant il y avait des joueurs de caractère sur le terrain avec les retours Lacazette et Tolisso qui caractérisent aussi l’ADN lyonnais. […] Je ne vois pas d’évolution, je ne vois pas comment Lyon va s’en sortir car il n’y a pas de fond de jeu, le pressing n’est pas fait. C’est compliqué. Contre Lens, c’était une prestation très compliquée."