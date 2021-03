OL: Aulas n'a pas encore décidé pour l'avenir de Garcia

Jean-Michel Aulas s’est exprimé ce vendredi sur l’avenir de Rudi Garcia à la tête de l’OL. Le président rhodanien n’a fermé aucune porte lors d’un entretien accordé au journal Le Parisien.

Ne pas casser la dynamique, ne pas casser la dynamique… A trois jours d’un duel importantissime dans la course au titre face au PSG, dimanche lors de la 30e journée de Ligue 1, Jean-Michel Aulas n’a pas souhaité perturber Rudi Garcia et son équipe. Le président de l’OL a même confirmé vouloir patienter pour décider de l’avenir de son entraîneur, libre en juin prochain.

"On souhaite prendre une décision une fois que le championnat sera terminé avec Juninho (le directeur sportif), avec Vincent Ponsot (le directeur du football), avec le conseil d'administration in fine, a estimé le dirigeant rhodanien auprès du journal Le Parisien. On a beaucoup de satisfaction cette année. On verra à quelle place on termine, quelle compétition on joue la saison prochaine."

Aulas: "Toutes les possibilités existent aujourd'hui"

A l’image de ses dernières déclarations sur le sujet, Jean-Michel Aulas ne souhaite pas perturber l’équipe en annonçant une décision définitive alors que l’OL est engagé dans un sprint final fou avec Lille, le PSG et Monaco.

"Toutes les possibilités existent aujourd'hui. Aucune n'a été refermée, a encore assuré le président lyonnais. Comme on est toujours en course pour avoir le meilleur résultat possible, ça serait une erreur et une faute de ma part de dire qu'on a déjà pris une décision."

Et le patron des Gones de rappeler l’impact du sportif et des résultats sur la décision à venir: "Pas le seul (critère à prendre en compte), mais il est prépondérant."

Troisième à seulement trois points de la première place détenue par le LOSC, l’OL peut y croire et jouera un match capital face au PSG ce dimanche. L’occasion pour Rudi Garcia de marquer des points et de convaincre sa direction prolonger son contrat.