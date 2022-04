OL: des investisseurs américains et européens prêts à racheter des parts

Alors que Pathé et IDG Capital ont fait savoir qu'ils étaient vendeurs de leurs parts au sein de l'OL Groupe, plusieurs actionnaires se seraient dit intéressés par leur entrée au sein du capital lyonnais. Ils doivent encore négocier avec l'actionnaire majoritaire et président du club Jean-Michel Aulas, qui ne compte pas diviser son pouvoir.

Les investisseurs se bousculent au portillon. L'OL Groupe ne semble pas si mal se porter, puisqu'après l'annonce en mars de Pathé et IDG Capital de se retirer du capital du club lyonnais, ce dernier aurait reçu au moins six offres pour le rachat de ces parts, de 19, 36% et 19,85% respectivement, selon une personne proche du dossier citée par 'Bloomberg'. Le groupe financier américain rapporte que des investisseurs américains et européens ont fait des propositions au club.

Une potentielle entrée majoritaire inenvisageable

Les acheteurs potentiels devraient discuter avec la direction la semaine prochaine, comme l'avance Bloomberg. Le repreneur potentiel, qui pourrait cumuler les deux parts pour faire une entrée à hauteur de 40% dans le capital, devra se frotter à Jean-Michel Aulas, qui souhaite conserver sa participation de quasiment 28%. Ce qui fait de lui, pour l'instant, l'actionneur majoritaire du club, via HOLNEST.

Le président de l'OL n'aurait aucune envie de se retrouver en minorité, et les discussions ne sont donc pas certaines de déboucher sur une transaction. Un rachat à plus grande hauteur que la part détenue par Aulas poserait alors la question de la direction du club. Le boss de l'OL va-t-il réussir le coup de maître de 1999, lorsque Pathé s'était introduit au sein du capital du club sans en prendre les commandes ?

Aulas présent au moins jusqu'en fin 2023 ?

Jean-Michel Aulas n'envisage pas de quitter la présidence de l'OL, lui qui souhaiterait notamment être encore aux commandes fin 2023, date à laquelle sera inaugurée l'Arena avec l'ASVEL. Le bilan sportif récent ne joue pas en sa faveur, puisque la valeur du titre a perdu douze fois son prix d'introduction pour passer de 24 à 2 euros. L'OL Groupe vaut aujourd'hui environ 120 millions d'euros en bourse.