OL: Blanc explique pourquoi il ne se "sentait pas prêt" à reprendre un club après le PSG

Laurent Blanc, intronisé comme nouveau coach de l’OL ce lundi au cours d’une conférence de presse, assume le fait d'avoir voulu une longue pause après son expérience parisienne. Malgré plusieurs propositions, il ressentait le besoin de souffler.

C’est de notoriété publique: la fin de l’aventure de Laurent Blanc à Paris, notamment marquée par l’affaire Serge Aurier et l’élimination en quart de finale de Ligue des champions contre Manchester City, a été des plus éprouvantes pour le technicien français. Au point de ressentir le besoin de se tenir éloigné d’un banc pendant un petit moment.

Officiellement présenté à la presse ce lundi après-midi, le tout nouveau coach de l’Olympique Lyonnais est revenu sur ces six ans de pause durant lesquels il n’a pas coaché d’équipe européenne en dehors d’une expérience à Al-Rayyan (Qatar) entre 2020 et 2022.

>> Revivez la conf de presse de Laurent Blanc

Blanc: "J'avais besoin de souffler"

"Les premières années, j’avais besoin de souffler, a confié l’ancien sélectionneur (2010-2012) en conférence de presse. C’est là où j’ai eu le plus d’occasions de revenir dans le football, je ne les ai pas saisies, je l’assume totalement. Après, ce sport-là, je l’ai dans les tripes. Comme le temps passe, on vous oublie. Mais je pense que l’OL ne m’a pas oublié."

"Dans les deux ans qui ont suivi Paris, j'ai eu des propositions, a poursuvi Blanc. Je ne vais pas vous raconter quelles étaient les propositions, mais il y en a eu. Je n'étais pas prêt pour repartir. C’est peut-être une erreur, mais je l’assume. Je ne veux pas parler du passé. Je suis dans un grand club français et j’ai la chance d’exercer mon métier que j’aime et qui n’a pas fondamentalement changé depuis six ans."

Après les Girondins de Bordeaux, le PSG et donc Al-Rayyan, Blanc va connaître sa quatrième expérience sur le banc d’un club en plus de son passage à la tête de l'équipe de France. A Lyon, où il débarque dans une situation "d’urgence", comme il l’a lui-même décrite face à la presse, il fera tout pour que l'histoire se termine mieux que dans la capitale.