OL: Giuly intègre le staff de Bosz en tant qu'adjoint, un rôle élargi et "plus proche" pour Cheyrou

L'Olympique Lyonnais a officialisé ce mercredi l'arrivée de Ludovic Giuly comme entraîneur adjoint de l'équipe première. L'ancien joueur formé au sein du club rhodanien épaulera Peter Bosz et s'occupera spécialement des attaquants.

Un changement suprise à l'OL. Si l'arrivée de John Textor comme nouvel actionnaire majoritaire du club est bouclée, l'Olympique Lyonnais a bouleversé le staff de son équipe première ce mercredi. Adjoint historique de Peter Bosz, Hendrie Krüzen s'en va pour devenir adjoint au Heracles Almelo (D2 néerlandaise) et Lyon "lui souhaite beaucoup de réussite dans ses nouveaux projets".

Le départ du coach néerlandais est couplé à l'intégration de Ludovic Giuly dans le staff des Gones. 24 ans après son départ, Ludovic Giuly a signé pour deux saisons et sera présent à la reprise le 2 juillet. L'international tricolore, formé à Lyon et passé notamment par Barcelone et le PSG, occupera un poste d'ajoint en charge des attaquants

"Je suis très honoré de revenir ici à Lyon! C’est un geste fort de la part du club d’avoir pensé à moi et de me donner cette responsabilité, s'est félicité le principal intéressé dans un communiqué sur le site de l'OL. Je vais tâcher de garder mon identité, en travaillant dur, en respectant les valeurs du club, mais toujours dans la bonne humeur. J’avais hâte de retrouver les terrains mais je suis là aussi pour apprendre.

L'OL continue avec la fillière locale

Après les signature d'Alexandre Lacazette ou Rémy Riou et en attendant peut-être celle de Corentin Tolisso, l'Olympique Lyonnais fait revenir un autre ancien du club pendant ce mercato estival. Après les joueurs, la direction rhodanienne a cette fois donné une teinte locale au staff de l'équipe première.

Dans la foulée de la qualification européenne ratée en 2021-2022, l'OL veut retrouver les sommets de la Ligue 1 dès la campagne 2022-2023. Charge à Ludovic Giuly d'y contribuer en aidant les attaquants lyonnais à faire preuve d'une belle efficacité face au but.

Formé chez les Gones et auteur d de 131 apparitions chez les pros à Lyon, Ludovic Giuly incarne ses valeurs et cette identité que le président Aulas souhaite renforcer en interne. Son expérience de joueur et notamment son beau palmarès acquis avec le Barça ou Monaco (Ligue de champions, Liga, Ligue 1) devraient lui permettre d'inculquer cette mentalité de gagnant au sein de l'effectif lyonnais.

Un rôle étendu pour Cheyrou, chargé de "faire le lien entre Peter Bosz et ses joueurs"

A dix jours de la reprise, l'OL s'offre donc un nouveau retour. En parallèle de la nomination de Ludovic Giuly, le club lyonnais a confirmé un rôle étendu pour Bruno Cheyrou, qui sera "beaucoup plus proche du groupe professionnel". Déjà directeur de la cellule de recrutement, le conseiller technique sera également chargé de "faire le lien entre Peter Bosz et ses joueurs" pendant la saison. L'ex-milieu de l'équipe de France se trouvera donc beaucoup plus proche du groupe professionnel. au quotidien.