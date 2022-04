OL: Bosz vante la saison de Lopes, qui montre aussi que l'équipe "n'est pas assez forte"

Si Anthony Lopes est incertain pour l'Olympico ce dimanche au Vélodrome lors de la 35e journée de Ligue 1, le gardien portugais a beaucoup "sauvé" l'OL cette saison selon son entraîneur Peter Bosz. Passé en conférence de presse ce vendredi, le techncien néerlandais a souligné la régularité de son portier, au contraire de l'ensemble de son équipe.

L'incertitude plane encore sur la présence d'Anthony Lopes pour l'Olympico. Passé ce vendredi en conférence de presse à plus de 48 heures du déplacement au Vélodrome, comptant pour la 35e journée de Ligue 1, le gardien portugais de l'OL a indiqué qu'il allait effectuer un "gros test" à l'entraînement, qui permettra de prendre une décision.

"Je vais bien, ça suit son cours. On avance dans le bon sens. J'espère pouvoir être présent dimanche. Je ne peux pas vous dire que je vais être présent", a commenté Lopes, absent lors des quatre dernières rencontres des Gones en raison d'une blessure à la cuisse. Le portier n'a pas encore fait du spécifique à l'entraînement (plongeon) pour l'instant et aura une nouvelle séance ce samedi pour se décider.

Car la présence d'Anthony Lopes paraît essentielle pour Peter Bosz, lancé avec son équipe dans un sprint pour terminer à une place européenne en fin de saison. A quatre journées du terme, le club rhodanien est huitième, avec 52 unités, soit cinq points de retard sur l'OGC Nice, actuel cinquième.

"Quand votre gardien est votre meilleur joueur, ce n'est pas bien", lance Bosz

Selon Peter Bosz, ce classement aurait pu être moins bon encore sans Anthony Lopes: "Quand votre gardien est votre meilleur joueur, ce n'est pas bien, il faut le dire. Logiquement, dans un grand club, le gardien doit avoir un ou deux arrêts importants par match. Anthony Lopes a sauvé beaucoup plus que ça cette saison. Cela veut dire que notre équipe n'est pas assez forte mais que Lopes fait aussi une super saison. Anthony Lopes était stable une grande partie de la saison, même s'il a fait une erreur ou deux. C'est sa qualité, avec Vercoutre qui le prépare bien. Chapeau là-dessus."

Pour le technicien néerlandais, qui en a profité pour faire l'éloge du style de Jorge Sampaoli, une place dans le top 5 "est toujours possible" et le calendrier resserré de l'OM pourrait être un avantage. Peter Bosz a en tout cas regardé la rencontre face à Feyenoord ce jeudi, qui a "montré les faiblesses" de l'OM.

Deuxième avec 65 points et encore en course en Europa Conference League, l'OM a vécu une meilleure saison que son adversaire, plus régulière du moins. "Il a manqué beaucoup de choses pour avoir la même régularité que l'OM. On n'est pas stables d'un match sur l'autre mais aussi dans un même match, a jugé Bosz, qui a été maintenu à poste d'entraîneur par Jean-Michel Aulas pour la saison prochaine. Contre l'OM à l'aller, c'était un exemple. La première période était pour eux, on avait eu du mal avec le pressing, et la deuxième période on a très bien joué avec du pressing devant. On aurait été plus haut au classement en étant plus stable."

Le 1er février, dans un Parc OL à huis clos en raison d'un report après les incidents survenus lors du match initial, Xherdan Shaqiri et Moussa Dembélé permettaient à l'OL de renverser l'OM dans le dernier quart d'heure (2-1).