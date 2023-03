OL: "Si on ne le voit pas, c’est qu’il y a un problème de vue", Blanc se dit bluffé par Barcola

Laurent Blanc s'est montré très élogieux au sujet de Bradley Barcola ce mercredi à deux jours du match de Lyon contre Nantes en ouverture de la 28e journée de Ligue 1. L'entraîneur des Gones a reconnu ne pas avoir immédiatement repéré le potentiel du joueur lors de son arrivée à l'OL.

Arrivé en cours de saison à la place de Peter Bosz, Laurent Blanc n'a pas encore réussi à totalement redresser l'OL. Dixième de Ligue 1 et à sept point du top 5 avant la réception de Nantes lors de la 28e journée, le club rhodanien peut compter sur l'éclosion de plusieurs jeunes talents. En particulier Bradley Barcola qui a montré de belles choses en attaque et a obtenu ce mercredi les éloges de Laurent Blanc.

"Il m’étonne au niveau physique. Il m’étonne au niveau physique parce que je pense aussi que les jeunes joueurs cela a du bon car cela apporte un peu d’insouciance. Et à Lyon, cela apporte surtout beaucoup de qualité parce que les jeunes joueurs sont de qualité. Mais il faut reconnaître qu’ils ne sont pas encore tout à fait prêts physiquement et athlétiquement, a estimé l'entraîneur des Gones face à la presse à deux jours de la réception des Canaris. C’est une certitude et nous le voyons à toutes les séances d’entraînement. Mais c’est aussi comme cela qu’ils progressent."

>> Toutes les infos sur la 28e journée de Ligue 1

Blanc: "Barcola, on ne l’a pas vu de suite"

Formé à l'académie OL, le jeune attaquant de 20 ans a marqué trois buts lors de ses six dernières apparitions dans l'élite. Une efficacité qui a surpris Laurent Blanc.

"Bradley Barcola, pour être arriver-là en début de saison… bon ok. Je ne l’ai pas vu, on ne l’a pas vu de suite, a encore enchaîné le technicien français. Il n’a pas donné le maximum ou ce qu’il est en train de donner aujourd’hui. Il ne l’a pas fait voir de suite. Ou alors nous ne l’avons pas vu, peut-être. Mais là si on ne le voit pas, c’est qu’il y a un problème de vue. C’est bien."

Et de préciser sur l'espoir offensif: "Je lui avais dit que quand il n’était pas titulaire d’être attentif et sérieux car il allait certainement pouvoir occuper un poste important dans l’équipe. Il avait dû se dire que j’étais fou car je ne le faisais pas jouer. Mais je pensais déjà à des choses."

Blanc veut protéger les jeunes

A l'image de Bradley Barcola, Rayan Cherki a montré de très belles choses cette saison avec l'Olympique Lyonnais. Mais comme pour le buteur, Laurent Blanc ne veut pas trop tirer sur la corde.

"Il faut les faire souffler. Même si ce sont des jeunes joueurs, je ne suis pas d’accord avec le fait de tout le temps les faire courir. A un moment donné, il faut que le joueur s’habitue à jouer tous les trois, quatre ou cinq jours, a poursuivi l'ancien sélectionneur de l'équipe de France. Avec le physique, l’athlétique et le mental aussi. Je pense qu’ils sont comme tout le monde et ont parfois besoin de souffler. Même s’ils sont jeunes. Cela a été le cas de Barcola, cela a été le cas de Cherki. C’est le cas de beaucoup de jeunes joueurs."

Et d'ajouter sur le cas précis de Rayan Cherki: "Rayan Cherki comme d’autres joueurs, oui ils sont capables de jouer en première division et oui ils sont capables de très très bien jouer en première division. Mais l’enchaînement des matchs fait que, à un moment donné, physiquement ou athlétiquement ils piochent. La réalité serait de les préserver et de les protéger.

Cherki "très important"

Déjà estampillé comme pépite du club lors des passages de Rudi Garcia et de Peter Bosz, Rayan Cherki a continué son éclosion sous les ordres de Laurent Blanc. Mais là encore, l'entraîneur de l'OL ne veut pas précipiter les choses et épuiser son joueur.

"En ce moment, et de par les blessures, Rayan Cherki a enchaîné, enchaîné et enchaîné. J’espère qu’il va retrouver un peu de fraîcheur parce que l’on s’aperçoit que dans l’acte offensif de notre équipe, Rayan Cherki est très important, a ensuite indiqué le coach des Gones. On essaye de le mettre dans les meilleures conditions possibles, dans son domaine qui est offensif. Et on essaye de ne pas être trop pénalisés dans le domaine où il est très perfectible pour ne pas dire autre chose: l’acte défensif. On essaye de créer un système un peu hybride. On pourrait faire autrement si on avait d’autres solutions. Mais là il faut essayer de prendre le meilleur et d’essayer de gommer le moins bon."

Avant de conclure sur le prometteur Rayan Cherki: "Je pense surtout qu’il faut qu’il retrouve un peu de fraîcheur physique et mentale. Parce qu’il enchaîne alors qu’il n’a jamais enchaîné comme cela. Jamais."