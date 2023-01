OL: "Il faut être plus méchants", Tolisso réclame plus d’agressivité pour redresser la barre

Après sa défaite contre Clermont (1-0), l’Olympique Lyonnais est toujours englué à la huitième place de la Ligue 1. Ce lundi, à deux jours du déplacement à Nantes (18e journée, mercredi à 19h), Corentin Tolisso a exhorté son équipe à faire preuve de plus d’agressivité pour enclencher une dynamique positive.

L’Olympique Lyonnais se cherche encore. Après une victoire prometteuse sur la pelouse de Brest pour la reprise du championnat après la Coupe du monde (4-2, le 28 décembre), le club rhodanien est retombé dans ses travers à domicile contre Clermont quatre jours plus tard (1-0, le 4 janvier). Résultat: après 18 journées, les hommes de Laurent Blanc sont toujours englués à la 8e place, à 12 points du podium.

"Ce qu'on fait à l'entraînement est très bien. On voit beaucoup d'implication de la part de tout le monde. Le niveau technique est élevé, il y a beaucoup d'agressivité, de travail, de courses. Il faut qu’on arrive à retranscrire ce qu'on fait à l'entraînement lors des matchs officiels", a détaillé Corentin Tolisso en conférence de presse ce lundi, à deux jours du déplacement lyonnais sur la pelouse du FC Nantes (18e journée de Ligue 1, ce mercredi à 19h).

Tolisso compte sur l'apport de Lovren

Pour ça, le milieu de terrain international français, de retour à l’entrainement ce lundi après avoir loupé le match contre Clermont puis le 32e de finale de Coupe de France contre Metz (victoire 2-1), compte notamment sur l’apport de Dejan Lovren. Le défenseur croate, pour l’instant unique recrue lyonnaise en ce début de mercato hivernal, est réputé pour sa rudesse et son sens du combat.

"L'agressivité, c'est dans la tête. A l’entraînement, je peux vous dire qu’il y en a beaucoup. Il faut être plus méchants pendant les matchs, même si je ne dis pas qu’il faut découper les gens. On perd énormément de duels, on n'est pas présents sur les seconds ballons. Ce sont ces petits détails qui font que la balle va à l'adversaire. Il faut travailler sur ça. Je pense que l'arrivée de Dejan Lovren va nous permettre de progresser à ce niveau-là."

Après le déplacement à Nantes, l’OL recevra Strasbourg au Groupama Stadium ce samedi à 21h (19e journée de Ligue 1). Après ces deux rencontres, qui clôtureront la phase aller, l’heure sera au bilan. Avec une dynamique positive enfin enclenchée ?