OL: "Ça me dégoûte", Guimaraes fustige l’état d’esprit de l’équipe

Le match nul concédé par Lyon face à Metz (1-1) agace Bruno Guimaraes, milieu lyonnais, et Peter Bosz, entraîneur, qui fustigent le relâchement de l’équipe, une habitude depuis le début de saison.

L’OL a terminé la mi-saison par un match nul contre Metz (1-1), mercredi en clôture des matchs aller. Avec un match en moins (celui contre Marseille), Lyon pointe à une anonyme 13e place du championnat. Un classement médiocre qui s’explique par l’incapacité de l’équipe à maintenir un niveau de jeu élevé sur la durée. Et cela énerve beaucoup Bruno Guimaraes, milieu de l’équipe qui fustige l’état d’esprit de l’équipe.

"Il faut qu’on change l’envie, on ne peut pas accepter ça"

"Je suis frustré, a lancé le Brésilien, mercredi à l’issue du match face à Metz. On a fait une bonne deuxième mi-temps. En première, on était mauvais, pas bons du tout. Juste après qu’on ait marqué, on a pris un but. C’est dur. Pour la deuxième partie de saison, il faut qu’on change l’envie, on ne peut pas accepter ça. On dit toujours qu’on n’est pas à notre place mais on ne fait pas grand-chose pour le montrer. Ça me dégoûte, ça me fait mal."

"Je vais passer un mauvais Noël à cause de ça, poursuit-il. J’espère qu’on va changer d’état d’esprit pour terminer l’année sur le podium. C’est le plus important. On fait toujours 60-70 bonnes minutes mais on ne je joue jamais bien pendant 90 minutes. C’est ça qui nous a manqué en première partie de saison, il faut qu’on arrête avec ça. On parle toujours de montrer sur le terrain mais il faut en faire plus. On ne peut pas marquer et prendre un but une minute après, c’est inacceptable."

"C’est un peu l’histoire de notre première partie de saison"

Un constat partagé par son entraîneur, Peter Bosz, dont la position se fragilise un peu plus après chaque résultat moyen. "Tout le monde a vu que c’était beaucoup mieux en deuxième mi-temps, constate le technicien. La première mi-temps était très difficile. On a eu beaucoup de possession mais on n’a presque pas été dangereux. On aurait pu jouer deux ou trois heures sans marquer en continuant comme ça. Il allait changer quelque chose et on a joué avec deux vrais ailiers en deuxième mi-temps et je pense que c’était beaucoup mieux. Il y a eu plus d’intensité et plus d’occasions. On a même marqué mais ils ont égalisé une minute plus tard. C’est un peu l’histoire de notre première partie de saison. Ce n’est pas bien et le résultat n’est pas bon."