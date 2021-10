OL: Cherki explique que Mbappé lui donne "beaucoup de conseils"

Fraîchement appelé en équipe de France Espoirs, Rayan Cherki a répondu ce mercredi aux questions de la presse. L’occasion pour le milieu offensif de l’OL de parler de sa relation privilégiée avec Kylian Mbappé.

C’est l’un de ceux qu’il a cités spontanément. Preuve de l’intérêt qu’il porte à son ascension. Lors de sa récente interview dans L’Équipe, Kylian Mbappé a été invité à nommer les joueurs qui "lui ont tapé dans l’œil récemment". Et l’attaquant du PSG a parlé de Rayan Cherki, "un beau talent", "qui peut se développer cette saison". Un compliment qui n’a évidemment pas échappé au milieu offensif de l’OL.

"Ça m’a fait plaisir", a-t-il réagi lors de son passage devant la presse, ce mercredi, en tant que nouvel appelé en équipe de France Espoirs. Le dribbleur de 18 ans en a profité pour évoquer sa relation privilégiée avec l’attaquant du PSG. "Je parle avec lui assez souvent. Il me donne beaucoup de conseils avant les matchs et j’espère pouvoir évoluer un jour avec lui", a confié Cherki.

"Ripoll a une confiance particulière en moi"

A tout juste 18 ans, le natif de Lyon découvre cette semaine la sélection des Bleuets. "Je suis très heureux d’avoir été appelé. C’est une récompense, l’aboutissement de beaucoup de travail", savoure-t-il, avant de revenir sur ses premiers échanges avec le sélectionneur Sylvain Ripoll: "On a discuté ensemble en privé. On a parlé du style de l’équipe, de ce que je pouvais apporter, des axes de progression. Il m’a demandé d’apporter ma touche de créativité. Ça m’a beaucoup touché. Il a une confiance particulière en moi. J’espère lui rendre sur le terrain."

En commençant par un choc face à l’Ukraine, ce vendredi à Brest, en éliminatoires de l’Euro 2023. Après une victoire contre la Macédoine du Nord (3-0) et un nul aux Îles Féroé (1-1), les Français sont 2es de leur groupe, avec 2 points de retard sur les Ukrainiens. De quoi donner un caractère décisif à cette rencontre, qui précédera un déplacement en Serbie, mardi à Belgrade. Peut-être l’occasion pour Cherki de retrouver le terrain, après un début de saison discret dans le Rhône.

"On échange souvent avec Bosz"

Avec 181 minutes en 7 apparitions (toutes compétitions confondues), le grand espoir de l’OL est peu utilisé sous les ordres de Peter Bosz. Mais il assure entretenir une bonne relation avec son coach néerlandais: "Ça se passe bien. On échange souvent. Je n’ai pas beaucoup de temps de jeu pour l’instant, donc je continue de travailler pour en grappiller le plus possible (…) C’est une saison très importante pour moi. Je veux faire de grandes choses. J’espère pouvoir le montrer en club".

Habitué aux attentes depuis ses premiers pas au centre de formation de Lyon, Cherki avance avec l’étiquette de futur joyau. Et la pression qui va avec. Mais celui qui a débuté en Ligue 1 à seulement 16 ans (à l’automne 2019) s’en accommode volontiers: "C’est normal qu’on m’attende un peu plus que les autres par rapport à ce que j’ai montré au centre. Mais je veux aussi prendre mon temps. Il faut savoir gérer ça".