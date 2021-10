PSG: "Jouer avec Messi, c’est facile", assure Mbappé

EVENEMENT RMC SPORT - Dans le cadre d’une interview exceptionnelle accordée à RMC pour le show "Rothen s’enflamme" (ce mardi à 18h), le prodige du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, est revenu sur sa complicité naissante avec Lionel Messi.

Mbappé-Messi, l'association que pas grand monde n'avait vu venir avant cet été. Les deux sont maintenant associés dans l'attaque parisienne, et ça a fait des étincelles en Ligue des champions face à Manchester City (2-0), lors du match le plus abouti des Parisiens cette saison. Une rencontre qui a vu Kylian Mbappé adresser une merveille de passe décisive à Lionel Messi pour le premier but de l’Argentin sous le maillot du Paris Saint-Germain (à retrouver en vidéo sous tous les angles ici).

Alors que leur complémentarité ne semblait pas aussi naturelle que l’entente qui lie Neymar et Messi depuis plusieurs années, le sextpule Ballon d’or Messi a aussi abreuvé Kylian Mbappé de bons ballons à Rennes el week-end dernier, prouvant que la connexion entre les deux joueurs du triangle qui se connaissaient le moins n'a plus grand-chose à désirer.

Mbappé: "Messi, un génie du foot"

"Jouer avec Messi, c’est facile, a confié Kylian Mbappé, invité exceptionnel de l’émission Rothen s’enflamme, sur RMC. C’est LE gaucher, LE joueur. Franchement, c’est vraiment facile de jouer avec lui. Il sent le foot. Il a toujours le geste juste. Si le jeu appelle à dribbler toute l’équipe et marquer, il va dribbler toute l’équipe et marquer. Si le jeu appelle à jouer en une touche, il jouera en une touche. C’est vraiment son respect du jeu qui fait ce qu’il est, l’un des plus grands de l’histoire, si ce n’est le plus grand."

"On a eu vachement de préjugés. Mais le mec est super tranquille, abonde Mbappé. C’est un génie du foot. Il n’y a de réputation surfaite. Dès le premier jour, il n’avait aucun rythme, il revenait de la Copa America, mais tu vois le talent du mec. C’est un truc de fou."

Reste maintenant à travailler les automatismes de cette attaque Neymar-Mbappé-Messi, pour en faire un trio aussi dangereux sur le terrain qu'il l'est sur le papier. Quitte à faire quelques concessions pour le bien commun. "Moi, je suis là aussi pour libérer des espaces pour eux, pour qu’ils puissent jouer, donner des bons ballons. C'est aussi cela un trio. Il faut qu’on soit complémentaires, que chacun mette de l’eau dans son vin pour que le collectif en sorte grandi."