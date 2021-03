OL: Depay interpelle Macron et dénonce le traitement privilégié des Bleus pendant la trêve

Memphis Depay dénonce l'absence de dérogation pour les joueurs qui souhaitent aller jouer pour leur sélection en-dehors de l'espace européen et qui devront obligatoirement observer une période d'isolement à leur retour en France. Contrairement aux Bleus, qui se rendront pourtant au Kazakhstan.

Il interpelle directement Emmanuel Macron et le gouvernement français. Dans un message posté sur son compte Twitter, Memphis Depay demande au président de la République le droit de pouvoir rejoindre sa sélection. "Gouvernement français, puis-je rejoindre l'équipe nationale néerlandaise lundi, s'il vous plaît? Ce serait juste, puisque vous faites une exception pour l'équipe de France, qui se déplace aussi hors Europe pour jouer des matchs!!!", écrit-il ce vendredi.

Les Pays-Bas de Depay doivent affronter mercredi la Turquie, à Istanbul, dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde 2022. Or les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 se sont mis d'accord pour retenir l'ensemble des internationaux non-européens et ceux qui devaient quitter l'espace européen lors de la trêve internationale à venir. Une mesure liée aux restrictions sanitaires en France, afin qu’ils ne soient pas confrontés à une période d’isolement à leur retour.

L'agacement de Depay

En raison de l’épidémie de coronavirus, la Fifa a assoupli ses règles de convocation des joueurs pour cette trêve, autorisant les clubs à retenir leurs joueurs en cas de quarantaine (ou septaine dans le cas de la France) obligatoire au retour.

Dans cette situation, la dérogation accordée aux Bleus par les autorités pour aller jouer leur match au Kazakhstan le 28 mars fait beaucoup parler. Ils n'auront pas à respecter de septaine. Contrairement à Depay, qui se rendra lui aussi en-dehors de la zone UE, en Turquie.

"Il y a des décisions assez étranges qui sont prises à l'intérieur de l'Europe mais aussi en dehors par rapport aux joueurs africains. Je ne suis pas un politique mais juste une personne lambda et je continue de penser que ce n'est pas juste", a martelé Depay ce vendredi en conférence de presse.

"Ce n'est pas quelque chose de très malin. S'il y a des restrictions pour une équipe et pas pour d'autres, cela peut laisser penser à des cas de discriminations ou de racisme. Toutes ces décisions prises, peut-être de manière un peu trop rapide, ne donnent pas une très bonne impression. J'espère que ça fonctionnera parce que sinon cela va poser problème", a insisté l'attaquant et capitaine de l’OL, indiquant "ne pas avoir de nouvelles" pour son cas personnel.

Son entraîneur Rudi Garcia a lui suggéré un report de la 31e journée de Ligue 1 afin de permettre à tous les internationaux d'éviter une période d’isolement à leur retour de sélection.

(*) L'espace européen regroupe les États membres de l'Union européenne, Andorre, l'Islande, le Liechtenstein, Monaco, la Norvège, Saint-Marin, la Suisse et le Vatican.