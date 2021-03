OL en direct: Depay explique pourquoi il se sent mieux avec Garcia qu’avec Genesio

Toujours sur la fin de saison

"Il faudra surtout être fier après la 38e journée, c'est notre objectif, en étant qualifié pour la C1. En attendant, il y a un parcours à suivre qui nous oppose au PSG dimanche. Plus on approche de la fin, plus les points comptent. On s'en est aperçu à Reims, et on a tout fait pour au moins arracher un point. On l'a fait bien logiquement grâce à notre excellente deuxième période. Et ce point a finalement été important parce qu'on a repris un point au PSG. Toutes les équipes jouent pour quelque chose, accrocher la C1 ou la C3, ne pas descendre... Toutes les équipes sont au maximum de leur détermination, donc tous les points comptent. Rien ne serait fait si on venait à gagner dimanche mais on envisage de faire un bon résultat."