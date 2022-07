EN DIRECT - OL: Ponsot très cash sur l'échec du dossier Malacia

Vincent Ponsot sur Tyrell Malacia, qui était proche de l'OL et devrait finalement rejoindre Manchester United: "Si on n'a pas les moyens de recruter, on ne peut pas faire venir des joueurs de ce niveau... Ici, ce n'est pas un sujet de moyens. L'institution est toujours plus forte que n'importe quel joueur. On a des demandes du milieu du foot, parfois, qu'on ne fait pas. Je pense que le président est content de pouvoir dormir sereinement le soir, et de ne pas voir la police débarquer le matin. On ne mettra jamais en danger l'institution pour un joueur. Les demandes qu'on a, de montants de commission... On ne fait pas. C'est vrai que ça fait parfois capoter les deals, mais on trouvera un bon arrière gauche".

"Pour nous, c'est clos. Parce que, voilà. La probité du club est plus importante. On est fiers de travailler pour un club comme ça".

