OL: le nouveau communiqué de John Textor, qui veut rassurer les supporters lyonnais face aux critiques

Alors que la situation à l'OL est tendue sur et en dehors du terrain, le dirigeant lyonnais John Textor a appelé à l'apaisement pour tenter de sortir le club rhodanien de la crise.

Rien ne va plus à l'OL. Avant-dernier de Ligue 1 et à la recherche d'une première victoire cette saison, les Gones doivent en plus faire face à la guerre en coulisse entre Jean-Michel Aulas et John Textor. Tour à tour, le président d'honneur et le propriétaire ne se sont pas envoyés des fleurs. De quoi laisser sans voix les supporters, qui assistent au lent déclassement de leur club. Face à leurs inquiétudes, que ce soit d'un point de vue sportif ou sur un mercato décevant et contraint par les limites imposées par la DNCG, John Textor a voulu apaiser les tensions.

"Les régulateurs de la santé financière dans le football, la DNCG, nous ont mis au défi d'exécuter notre plan d'affaires de manière austère, comme cela était nécessaire pour rétablir nos fondations qui avaient été gravement mises à mal après trois années de déceptions sportives et de revenus réduits", commence le propriétaire de l'OL, avant de développer.

"Nous travaillons dur pour faire avancer les intérêts de l'OL"

S'il se dit pas satisfait de commencer son "mandat de direction avec des limitations de dépenses" lors de ce premier mercato estival, John Textor fait face à la "réalité actuelle". "Les décisions de la DNCG peuvent sembler douloureuses, mais ses préoccupations pour la santé financière de notre club sont certainement justifiées. Avec les décisions de la DNCG derrière nous, je peux sincèrement dire que nous travaillons parfaitement ensemble, et leur rôle dans la surveillance financière de notre club nous a déjà permis de nous positionner vers un avenir plus prometteur pour le club. Nous sommes mieux lotis, car nous avons traversé ce processus douloureux", souligne l'homme d'affaires américain, qui travaille dir "pour faire avancer les intérêts de l'Olympique Lyonnais dans des circonstances très inhabituelles."

Avec l'arrivée de Paul Akouokou, Lyon a enregistré huit arrivées depuis le début du mercato pour un total de 17,5 millions de dépenses. Dans le sens des départs, neuf joueurs ont quitté le navire, en plus de trois fins de contrat. L'OL a enregistré 107 millions d'euros de recettes.