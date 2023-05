OL: indemnités, avantages en nature... les conditions du départ d’Aulas officialisées

Après 36 ans à la tête de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas a quitté cette semaine ses fonctions de président. Via un communiqué, le club a publié les conditions de départ de l’ancien dirigeant. Une indemnité de 10M d'euros a été versée à l’ancien dirigeant.

Une grosse page s’est tournée à l’Olympique Lyonnais. Cinq mois après l’arrivée du nouveau propriétaire John Textor, Jean-Michel Aulas a quitté le 5 mai son poste de président après 36 ans de règne. Via un communiqué, les Gones ont donné quelques détails sur le départ de l’ancien dirigeant lyonnais.

Une indemnité de 10M d'euros a été versée à Aulas. S’il n’est officiellement plus président, ce dernier restera présent dans le paysage lyonnais. Nommé "Président d’honneur d’OL Groupe", l’ancien patron du club "s’est engagé à coopérer et prêter assistance à OL Groupe pour permettre une transition ordonnée de la direction générale en interne, et à l’égard des parties prenantes." S’il va bénéficier de quelques avantages, Aulas s’est "engagé au titre de l’Accord à démissionner de ses autres mandats au sein du groupe OL."

Textor et Aulas "heureux" d’avoir trouvé un accord

Malgré son départ officiel, Aulas a obtenu quelques avantages dans cet accord. En plus de son statut de président d’honneur, "une loge au Groupama Stadium, un remboursement de frais professionnels liés à ses activités au sein d’OL Group et une voiture de fonction" lui ont été offerts. Pour conclure les détails de ce départ, Textor et Aulas se sont dits "heureux qu’un accord ait été trouvé, leur permettant de poursuivre ensemble l’aventure au sein d’OL Groupe."

Ce mercredi, les Bad Gones ont annoncé leur intention d’organiser un bel hommage à Aulas durant le dernier match de la saison au Groupama Stadium le 27 mai (contre Reims): "Nous comptons sur vous pour honorer comme il se doit, à la mesure du chemin parcouru, celui qui restera le président de l’Olympique Lyonnais pour l’éternité. Pour lui, pour Lyon, pour l’OL !"