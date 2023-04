OL: Laurent Blanc salue les progrès de Barcola

À la veille de la demi-finale de Coupe de France face à Nantes (21h10), Laurent Blanc a salué les progrès de son attaquant Bradley Barcola (20 ans), l'une des révélations de la saison lyonnaise.

Si le collectif de l'OL peine à enchaîner les bonnes performances cette saison, certaines individualités arrivent à marquer des points. C'est notamment le cas de Bradley Barcola. Lancé en Ligue 1 par Peter Bosz la saison dernière, l'international espoir (20 ans) s'est fait une place du choix dans l'effectif de Laurent Blanc, au point de devenir la deuxième force offensive des Gones aux côtés d'Alexandre Lacazette.

Remplaçant dimanche au Parc des Princes, le numéro 26 a offert la victoire à son équipe contre le PSG (0-1). Le 4e but en Ligue 1 pour celui qui a déjà fait trembler les filets face à Troyes, Angers et Lille ces dernières semaines.

Blanc conquis

Ses performances ont tapé dans l'oeil de son entraîneur, qui n'a pas tari d'éloges sur son joueur. "Il y a toujours cette démarche un petit peu... (Il mime) Mais il va vite, très vite. On voit ses stats, il a des stats de très haut niveau sur les accélérations à plus de 25 km/h, a expliqué Laurent Blanc en conférence de presse. Il arrive à éliminer facilement ses adversaires de par sa finesse technique et sa vitesse. Il faut qu'il travaille un peu devant le but, qu'il ait cet instinct de tueur. Mais c'est bien ce qu'il fait."

Face à Nantes mercredi en demi-finale de Coupe de France, Bradley Barcola pourrait faire son retour dans le onze de l'OL. Une compétition que le baby gone apprécie, puisqu'il a marqué deux fois, en 32es de finale face à Metz (2-1) et en quart contre Grenoble (2-1). Il ne sera pas de trop pour aider son club à aller chercher une finale au Stade de France pour la première fois depuis 2020.