OL: "Je n'abandonnerai jamais", assure Tolisso, de nouveau blessé à la cuisse

L’Olympique Lyonnais va devoir composer sans Corentin Tolisso lors de ses prochaines sorties. Le milieu de terrain de 28 ans s’est encore blessé lors de la défaite à Rennes, dimanche en Ligue 1 (3-2). Il souffre d’une lésion à la cuisse gauche.

Corentin Tolisso, sorti en pleurs au cours de la défaite de l’OL à Rennes dimanche lors de la 11e journée de Ligue 1 (3-2), souffre d'une lésion à la cuisse gauche. "La durée d'indisponibilité de Corentin Tolisso sera déterminée en fonction de l'évolution clinique de sa cuisse et des soins qui lui seront prodigués par l'équipe médicale", a fait savoir l’OL ce lundi dans un communiqué.

Il apparaît toutefois peu probable que l'ancien joueur du Bayern Munich (2017-2022), revenu libre à l'OL cet été en signant un contrat de cinq ans, puisse rejouer d'ici la trêve liée à la Coupe du monde 2022, qui débutera dans un mois au Qatar (20 novembre-18 décembre).

"Je ne lâcherai pas"

"Malheureusement, je me retrouve une nouvelle fois blessé, a écrit Tolisso sur Instagram. Mais je ne lâcherai pas et je n'abandonnerai jamais. C'est la dure loi du sport. Je vais continuer de travailler dur avec le staff de l'OL pour revenir le plus rapidement possible et être à nouveau à 100%. Merci pour votre soutien et vos nombreux messages. Restons soudés."

Un seul match en intégralité depuis son retour à l’OL

Âgé de 28 ans, l’international français (28 sélections, 2 buts) a déjà été blessé durant la période de pré-saison et n'a disputé aucun match de préparation. Cette saison, le champion du monde 2018 n'a joué qu'un match dans son intégralité, contre Angers (5-0). Il avait déclaré forfait pour le déplacement des Gones à Lens (défaite 1-0, le 2 octobre dernier).