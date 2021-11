OL: Juninho explique ce que Boateng, Shaqiri et Emerson ont apporté dans le vestiaire

Cet été, l’Olympique Lyonnais a recruté trois joueurs d’expérience avec Emerson, Xherdan Shaqiri et Jérôme Boateng. Juninho est revenu ce mercredi sur leurs arrivées et leur intégration dans Rothen s’enflamme, sur RMC.

Pour accompagner un effectif rempli de promesses, l’Olympique lyonnais a décidé cet été de miser sur plusieurs joueurs d’expérience venus de grands clubs européens. Emerson (27 ans), Xherdan Shaqiri (30 ans) et Jérôme Boateng (33 ans) sont arrivés de Chelsea, Liverpool et du Bayern Munich.

"L’idée était de changer un peu le vestiaire, amener des joueurs qui ont déjà gagné dans leur vie, qui savent ce que c’est, pour avoir cette mentalité dans le vestiaire, a expliqué Juninho dans Rothen s’enflamme, ce mercredi sur RMC. C’était notre idée et je pense qu’ils ont réussi déjà à apporter quelque chose."

Tous les trois n’ont toutefois pas eu la même intégration et le même temps de jeu depuis leur arrivée. "Emerson est celui qui s’est adapté le plus vite, peut-être parce qu’il y a beaucoup de Brésiliens", a reconnu Juninho. Avec Paqueta, Guimaraes, Thiago Mendes, Henrique et Marcelo dans l’effectif, le latéral gauche italo-brésilien a trouvé un environnement accueillant.

Shaqiri doit "prendre ses repères" et "monter en puissance"

"Shaqiri a fait certains bons matchs, a ajouté le directeur sportif de l’OL, malgré des débuts mitigés du joueur suisse. Il jouait beaucoup dans l’axe avec l’équipe nationale suisse, ici il joue un peu plus à droite. Il faut qu’il prenne ses repères et je pense qu’il va monter en puissance." Sur le plan des statistiques, Shaqiri n’a pour le moment inscrit qu’un but avec l’Olympique lyonnais.

Jérôme Boateng, arrivé après tout le monde en fin de mercato, s’est immédiatement imposé dans la défense mais il n’est pas encore à son meilleur niveau. "Malheureusement il n’a pas fait la pré-saison donc il est en train de retrouver son niveau, a expliqué Juninho. Mais il apporte bien sûr son expérience. C’est un défenseur qui passe très bien le ballon, qui est capable de faire une transversale." Sur le moyen terme, les trois recrues doivent permettre à l’OL de franchir un cap.