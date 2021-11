OL: Rudi Garcia n’était "pas emballé" par Paqueta assure Juninho

Dans l’émission Rothen s’enflamme, ce mercredi sur RMC, Juninho a révélé que Rudi Garcia, l’ancien entraîneur de l’OL parti cet été, n’était "pas emballé" à l’idée de signer Lucas Paqueta à l’été 2020.

Numéro 10 dans le dos depuis le départ de Memphis Depay cet été, Lucas Paqueta a pris les clés du jeu de l’Olympique Lyonnais. Tantôt meneur de jeu, tantôt buteur, il est l’homme de base de Peter Bosz et l’un des principaux atouts offensifs de l’OL avec 6 buts et 3 passes décisives en 17 matchs cette saison. Son influence sur le jeu lyonnais, encore plus grande que la saison passée, est déterminante.

Pourtant, lorsqu’il a signé à Lyon en septembre 2020, le Brésilien, arrivé de l'AC Milan pour une vingtaine de millions d’euros, n’était pas nécessairement désiré par l’entraîneur de l’époque, Rudi Garcia. C’est ce qu’a confirmé Juninho, le directeur sportif du club, dans un entretien accordé à Rothen s’enflamme, sur RMC. "Je ne voulais pas revenir sur ce monsieur (Garcia, ndlr) mais il n’était pas emballé", a-t-il répondu suite à une question de Jérôme Rothen.

Paqueta "peut marquer l’histoire ici" selon Juninho

Cela n’a pas empêché Garcia de faire de Paqueta un titulaire indiscutable. Sur l’ensemble de la saison, le Brésilien a disputé 30 matchs de Ligue 1, 28 fois dès le coup d'envoi. Après deux premiers mois d’intégration, Paqueta est même devenu de plus en plus décisif, pour terminer l’exercice avec 9 buts et 5 passes décisives en championnat.

Juninho, lui, a toujours été proche de son compatriote. Il a soutenu Peter Bosz lorsque celui-ci a décidé de mettre Paqueta sur le banc, face au Sparta Prague, après un retard du joueur à la causerie. Mais dans Rothen s’enflamme, ce mercredi, il a dit tout le bien qu’il pensait de Paqueta. "C’est un joueur qui peut marquer l’histoire ici", a glissé le Brésilien, qui s’y connaît en la matière.