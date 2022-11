OL: la drôle d'anecdote de Karim Benzema sur sa détection à Lyon

Karim Benzema a abordé ce vendredi lors d'une interview avec le streamer Zack Nani la question de son arrivée à l'OL lorsqu'il était enfant. Le lauréat du Ballon d'or 2022 a raconté comment il avait été repéré par Lyon en marquant contre lui avec Bron.

Formé à l'Olympique Lyonnais, Karim Benzema y a gagné ses premiers titres avant de rejoindre le Real Madrid en 2009. Tout juste auréolé du titre de meilleur joueur de la planète avec sa victoire au Ballon d'or, le buteur tricolore est revenu sur le jour où l'OL l'a repéré dans son premier club avant de le recruter.

"On faisait des matchs à sept avec le Bron Terraillon. C’était au Vaulx-en-Velin, a confié la star du Real Madrid ce vendredi sur la chaîne Twitch de Zack Nani. On avait joué contre les jeunes de Lyon. On avait gagné je crois, j’avais marqué (deux buts, ndlr)."

"Ils avaient dit: il ne faudrait pas qu’il joue contre nous"

Visiblement, Karim Benzema avait impressionné le staff de l'équipe rhodanienne présente ce jour-là. Si comme le reconnait le principal, l'OL était déjà le "meilleur club" de la région chez les jeunes, les Gones avaient parlé à son père avant une nouvelle confrontation face à Bron.

"Les dirigeants de Lyon avaient parlé à mon père parce qu'on devait (encore) jouer contre eux dans la journée, a expliqué Karim Benzema. En gros ils avaient dit: 'Il ne faudrait pas qu’il joue contre nous... machin… et on va lui donner l’opportunité de faire une détection'. Je n’ai pas joué."

Et de préciser sur le résultat de ce second affrontement: "[Bron avait gagné?] Non, mon équipe n’a pas gagné." La suite est connue. Après plusieurs années au centre de formation de l'OL, Karim Benzema a débuté chez les pros en janvier 2005 sous les ordres de Paul Le Guen avant même de signer son premier contrat pro avec le club rhodanien. 17 ans plus tard, "KB9" est devenu Ballon d'or et a gagné cinq titres en Ligue des champions.