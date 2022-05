OL: la "honte" de Lopes après une saison "catastrophique"

Dans un grand entretien à L’Equipe, le gardien Anthony Lopes s’est livré sur la saison ratée de l’Olympique Lyonnais (8e de Ligue 1), parlant d’une faute "impardonnable".

Au coup de sifflet final d’une anonyme victoire en déplacement à Clermont (1-2), la saison de l’Olympique Lyonnais s’est achevée ce samedi et, déjà, tout le monde tente de l’oublier. Anthony Lopes ne fait pas exception: le portier rhodanien, bien que performant individuellement, a très mal vécu cet exercice 2021-2022, le pire de l’histoire récente du club, qui a vu l’OL terminer à la huitième place, sans qualification pour une coupe d’Europe. Dans un long entretien à L’Equipe, le Portugais s’est confié sur cette "honte" collective.

"C’est un sentiment, comment dire… C'est très, très dur. Honte est un mot très fort, mais c'est ça, quand même. C'est impardonnable, a-t-il jugé. En étant l'OL, avec les joueurs qu'on a dans notre effectif, on ne peut pas finir huitièmes. Cette saison a été catastrophique pour tout le monde, sur tous les plans. Je me dis juste qu'il valait mieux que tout arrive en même temps." Le club a notamment été plombé par sa défense, qui a encaissé 51 buts, alors même que Lopes a été plutôt au niveau.

Le départ de Juninho a pesé

"Au début, on nous reprochait de mal finir les matches, après, de faire une mi-temps sur deux... On s'est réunis, parfois, pour dire qu'on ne pouvait pas accepter ça, mais il faut joindre les actes aux paroles et ça, ça a été plus compliqué", a-t-il poursuivi. Le départ du directeur sportif Juninho en décembre a notamment affecté les Brésiliens. "Il a pris la décision de partir à un moment difficile de la saison, et cela a pu mettre un coup au moral de certains joueurs, comme Lucas (Paqueta) ou Bruno (Guimaraes, parti en janvier à Newcastle), tous ceux qui étaient proches de lui", a confirmé Lopes.

Ces difficultés sportives ont, nécessairement, eu un impact sur le moral des troupes lyonnaises. "Le lendemain des matches, on a tous la tête dans les chaussettes, on discute un peu moins, il y a moins de sourires. Tout ce qui est sorti, les incidents, c'est lié aux résultats", a reconnu le gardien portugais. Alors que Lyon va passer une année sans Europe, il a appelé à "du changement sportif", ne pouvant "concevoir une autre saison comme celle-ci".