OL: la vive réponse d’Aulas, sur RMC, aux critiques sur sa gestion du club

Critiqué pour sa gestion de l'Olympique Lyonnais, après le départ de Juninho et le mauvais début de saison en Ligue 1, le président Jean-Michel Aulas a décidé de répondre à ses détracteurs, notamment au sujet du mercato.

L’Olympique Lyonnais vit actuellement des heures difficiles, avec le départ très prochain de Juninho du poste de directeur sportif, une perte de points en Ligue 1 après des débordements en tribunes, synonyme de décevante 13e place. Comme souvent lorsque c’est la crise à Lyon, c’est Jean-Michel Aulas qui est venu en personne répondre aux nombreuses critiques qui lui étaient adressées. Spontanément, le président rhodanien a appelé RMC pour intervenir dans l’émission Rothen s’enflamme et se justifier sur son bilan sportif et son mercato.

"Des contre-vérités évidentes"

Beaucoup de détracteurs ont effectivement reproché à l’OL son manque d’ambition lors de la dernière fenêtre des transferts, avec un faible investissement comparé à certains concurrents. Aulas a pourtant vivement défendu sa position. "Je suis vraiment obligé de vous répondre car vous dites des contre-vérités évidentes, a-t-il protesté. Sur les deux dernières années, on a été le plus gros investisseur en France après le PSG, avec 164 millions d’euros. C’est un fait. On a pris un certain nombre de joueurs, prêtés ou libres, avec des primes." "Pourquoi autant d'investissements ? Car on a voulu donner à Juninho les moyens pour avoir l'équipe qu’il souhaitait", a poursuivi JMA.

Si le montant correspond globalement à la réalité, ces chiffres sont gonflés par le mercato de l’été 2019, durant lequel l’OL a payé très cher pour des joueurs ne bénéficiant que de peu de temps de jeu à l’heure actuelle. Cet été, le club n’a dépensé que 6 millions d’euros, avec beaucoup d’arrivées gratuites. Un argument souvent avancé par les supporters pour affirmer que les dirigeants lyonnais ont laissé peu de marge de manoeuvre à Juninho.

"20 millions pour notre académie"

La gestion de l'entraîneur, Peter Bosz, est aussi apparue dans son intervention: "En matière de relation avec l'entraîneur, vous pouvez penser que je suis has been, mais ça fait des années que j’ai ces relations. Je pense que je sais faire. En termes de performances, sur 30 ans on est le premier club (en France) en matière de participation en Coupes d’Europe. Certes, on est 13e (actuellement en Ligue 1) et on va rectifier le tir mais en Europe on a fait 5/6 (en Ligue Europa). On est le seul à le faire."

Les méthodes de recrutement des Gones ont également été un des sujets de discussion entre Aulas et Jérôme Rothen. "Au sujet du mercato : on ne va pas envoyer 20 scouts dans les 20 plus grands clubs d’Europe voir tous les matchs, parce que ça ne sert à rien, s’est justifié le dirigeant. Ce qu’il faut c’est avoir un ensemble de données sur les joueurs, définir les critères et les caractéristiques qu’on veut pour lui et, ensuite, rechercher tous les joueurs, en Europe et dans le monde, qui correspondent à ces caractéristiques."

Il a également tenu à rappeler l’important travail de scouting réalisé par son académie, qui représente une part importante du budget du club. "Ce qui n’a pas été dit dans ces débats, c’est qu’on a la troisième meilleure académie d’Europe, avec 16 scouts, a-t-il développé. On a 20 millions d’euros pour notre académie, on est les premiers en France à ce niveau-là."