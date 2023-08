OL: de la lune de miel aux tribunaux, comment la relation Textor-Aulas a dégénéré en conflit ouvert

Pris à partie par John Textor, Jean-Michel Aulas a contre-attaqué ce mercredi avec une plainte en diffamation contre l'homme d'affaire américain et sa société Eagle Football. Un nouvel événement dans le très médiatique divorce entre l'ancien propriétaire de l'Olympique lyonnais et son successeur. Retour sur cette chronologie mouvementée.

La hache de guerre est cette fois bien déterrée. Au lendemain d'un rendez-vous médiatique entre John Textor et plusieurs journalistes, Jean-Michel Aulas (via sa société Holnest) a porté plainte ce mardi contre le propriétaire de l'OL. Égratigné par l'homme d'affaires américain, qui l'a accusé d'avoir caché les inquiétudes de la DNCG juste avant de boucler la vente du club en décembre 2022, l'emblématique dirigeant rhodanien a répliqué en portant l'affaire devant les tribunaux pour diffamation.

En parallèle, Jean-Michel Aulas a fait saisir la justice et obtenu le gel de 14,5 millions d'euros dans les comptes de l'OL par le tribunal de commerce de Lyon. Le dernier épisode en date d'une relation qui n'a eu de cesse que de se tendre. Retour sur les grandes dates du bras de fer entre les deux présidents.

📅 9 mars 2022: Pathé et IDG annoncent leur futur retrait, Aulas doit trouver des partenaires

Président et actionnaire majoritaire de l'OL pendant près de 30 ans, Jean-Michel Aulas se retrouve en position minoritaire après l'annonce de la vente de leurs actions par les groupes Pathé et IDG Capital en mars 2022.

Avec près de 40% des parts du club rhodanien à eux deux, l'entreprise française et la société chinoise mettent Jean-Michel Aulas en difficulté malgré ses 28% d'OL Groupe détenus via la holding familiale Holnest. Celui qui est à l'époque encore président cherche de nouveaux investisseurs pour s'associer à lui.

📅 20 juin 2022: Textor en pôle pour le rachat

Après des discussions avec plusieurs groupes, Lyon compte six offres sérieuses, via la banque d'affaires Raine. Jean-Michel Aulas privilégie finalement l'option menant à John Textor.

Via le groupe Eagle Football, déjà actionnaire de Crystal Palace et propriétaire des clubs de Botafogo (Brésil) et de Molenbeek (Belgique), l'homme d'affaires américain doit racheter une majorité des actions de l'Olympique lyonnais pour se rapprocher de 90% via une OPA. Un choix notamment acté par la volonté de laisser Jean-Michel Aulas rester président pendant trois ans.

📅 21 juin 2022: Textor et Aulas unis en conférence de presse

Confirmant les rumeurs parues dans la presse, Jean-Michel Aulas et John Textor se présentent ensemble face aux médias. Tout sourire, l'emblématique dirigeant de l'OL se dit ravi d'accueillir son nouveau partenaire américain.

La relation entre les deux hommes semble alors idyllique. "John coche toutes les cases. Depuis le début, il souhaite s'investir en ayant une collaboration permanente avec l'équipe de direction et moi-même", s'emballe même Jean-Michel Aulas.

"Depuis le début, John a souhaité que je reste. Ce n'était pas une obligation absolue, mais c'était un souhait de l'ensemble des fans et aussi des équipes de direction", poursuit le président historique de l'OL.

📅 29 juillet 2022: la vente de l'OL validée par les actionnaires mais pas encore bouclée

L'assemblée générale des actionnaires valide le début des négociations exclusives avec John Textor pour son entrée au capital de l'OL en tant que principal investisseur. Un engagement oral est acté pour finir la vente au 30 septembre 2022.

Au total, la vente de l'OL doit se boucler pour près de 800 millions d'euros. 468 millions d'euros doivent servir à racheter les actions en circulation, augmenter le capital du club et abaisser la dette globale alors que 330 millions d'euros sont nécessaires pour racheter les dettes détenues par treize banques. Soutenu par le fonds d'investissement Ares Management, tous les voyants sont au vert pour que John Textor devienne le nouveau patron de l'Olympique lyonnais.

📅 19 décembre 2022: le rachat par Textor officialisé, Aulas reste président

Après plusieurs mois à patiner, avec une suspension de cotation en bourse et même des rumeurs d'annulation, la vente de l'Olympique lyonnais est finalement officialisée. Si John Textor devient le nouveau propriétaire du club rhodanien via Eagle football, Jean-Michel Aulas doit rester président pendant trois ans. Là encore, les deux dirigeants s'expriment conjointement face aux médias. Et les sourires sont toujours de mise.

"C'est un grand jour pour l'OL", se félicite alors Jean-Michel Aulas.

"Nous avons mené à bien cette opération tout à fait exceptionnelle qui a mis un peu plus de temps qu'imaginé au départ. John Textor a su trouver les structures qui vont permettre à l'Olympique lyonnais de se retrouver dans la holding Eagle avec d'autres clubs qui lui appartiennent directement ou indirectement pour essayer de développer une structure ambitieuse dans le monde des clubs européens."

"On va former un duo inséparable pour au moins les trois premières années", insiste même John Textor dans une visioconférence commune.

📅 14 janvier 2023: Aulas assure qu'il reste "le boss" malgré la vente

Alors président exécutif de l'OL, Jean-Michel Aulas garde la main sur la deuxième moitié de la saison 2022-2023 du club de son cœur. En marge d'un match contre Strasbourg en championnat (la défaite qui actera le divorce entre Karl Toko-Ekambi et les supporters), le dirigeant français dévoile comment se déroule la cohabitation avec John Textor. Là encore, aucun signe de turbulences selon "JMA". Et pour cause: le nouveau propriétaire semble vouloir rester un peu en retrait.

"On a élaboré ensemble certaines limites. Je décide pour 95% de l'opérationnel et, pour les 5%, c'est du dialogue, de l'entente, explique ainsi le mythique dirigeant lyonnais dans un entretien accordé au journal L'Équipe. [...] En l'état actuel des choses, j'ai senti que John ne voulait pas être trop vite en première ligne. Je suis allé serrer la main de tous les joueurs, aujourd'hui (vendredi) et, en m'adressant à eux, je voulais leur rappeler que je restais le boss. Je ne dis pas ça par forfanterie, mais pour montrer mon implication totale."

📅 20 mars 2023: Aulas adore travailler avec Textor, "un chic type"

Presque trois mois jour pour jour après la vente du club, Jean-Michel Aulas semble encore sur son nuage lors de son passage dans le Super Moscato Show sur RMC. Avant d'entamer le sprint final en Ligue 1, le dirigeant de Lyon confirme sa belle entente avec John Textor.

"C’est un chic type et quelqu’un qui a plein d’idées", salue ainsi l'ancien propriétaire de l'OL.

"On travaille main dans la main et on a défini pour les trois années qui viennent une sorte de pleins pouvoirs sur le périmètre OL Groupe. Je fais appel à lui de manière permanente. Lui-même m’interroge car il y a plein de choses à expliquer."

Le meilleur de la semaine du Super Moscato Show: l'interview cash de Jean-Michel Aulas 25:54

Après ce portrait élogieux, Jean-Michel Aulas lance tout de même un avertissement au sujet de sa collaboration avec John Textor.

"La collaboration à l’instant T se passe bien, poursuit-il sur RMC. Le jour où elle ne sera pas à la hauteur de mes ambitions, je ne suis plus un petit garçon donc voilà… Est-ce que je pars si j’ai moins de pouvoir? Oui, bien sûr. J’ai l’âge pour ça (sourire)."

📅 8 mai 2023: Aulas évincé de la présidence de l'OL, Textor le remplace

Malgré un accord contractuel pour rester à la présidence exécutive de l'OL pendant trois ans, Jean-Michel Aulas est finalement écarté de ses fonctions après un Conseil d'administration réuni le 5 mai. Après 36 ans à la tête de l'OL, l'ère Aulas s'achève malgré son statut de deuxième actionnaire du club (8,42%) et de président d'honneur.

Si John Textor le remplace comme président du Conseil d'administration et devient directeur général par intérim, Santiago Cucci sera nommé "executive president" du club rhodanien mi-juillet. Le duo Aulas-Textor devait durer au moins trois ans, la cohabitation aura tenu moins de cinq mois.

📅 9 mai 2023: Textor salue l'héritage d'Aulas à Lyon

Au lendemain de l'officialisation du départ de Jean-Michel Aulas, John Textor se présente seul face à la presse pour répondre aux questions des journalistes. Lors de cette prise de pouvoir médiatique, le nouveau patron des Gones remercie son prédécesseur pour l'ensemble de son œuvre à l'OL.

"Je tenais à remercier Jean-Michel de m'avoir invité dans ce club, avec mes idées. Je suis ravi qu’il m’ait choisi. Il fallait son accord", salue le nouveau patron.

"Nous avons toujours une très bonne relation, on a toujours très bien communiqué. Il ne faut pas exagérer les tensions. Jean-Michel a pensé que c'était le moment d'envisager l'avenir", rassure-t-il, alors que les rumeurs de bras de fer prennent de l'ampleur.

📅 28 juillet 2023: Textor fracasse la DNCG et juge Aulas responsable

Après un premier oral devant la DNCG le 28 juin, John Textor obtient un délai supplémentaire pour mettre de l'ordre dans les finances de l'Olympique lyonnais sous peine de voir sa masse salariale et ses indemnités de mutation encadrées pour la saison 2023-2024. Mais ce répit n'y changera rien: après son examen en appel, le gendarme financier du football français confirme sa sanction le 18 juillet, transformant l'intersaison du club rhodanien en casse-tête.

John Textor règle ses comptes avec Jean-Michel Aulas et la DNCG – 29/07 26:09

Pire, la presse révèle que Jean-Michel Aulas avait un plan pour passer sans encombre l'écueil de la DNCG. Furieux contre cette décision de l'instance, John Textor sort la sulfateuse dans un entretien pour The Athletic. Le nouveau patron accuse à demi-mots Jean-Michel Aulas, pris par des "remords de vendeur", d'avoir bénéficié de la clémence de l'organe présidé par Jean-Marc Mickeler par le passé et ne comprend pas le "deux poids deux mesures" de la DNCG.

"Je soupçonne qu'ils veulent nous gérer de manière plus stricte que l'OL dans le passé", explique-t-il.

"Au cours des 30 dernières années, les clubs français ont pu aller voir les autorités et dire que nous allions faire X, Y et Z, et que la DNCG les acceptait. Elle a donné un laissez-passer à Jean-Michel chaque année."

📅 Août 2023: les tweets ironiques d'Aulas

En difficulté en ce début de saison de Ligue 1, l'Olympique lyonnais doit également composer avec les velléités apparentes de Jean-Michel Aulas de régler ses comptes en public, via les réseaux sociaux. Écarté de ses fonctions à Lyon, l'ancien dirigeant a par la même occasion perdu certains privilèges comme son accès à sa loge présidentielle du Groupama Stadium ainsi que sa place de parking nominative au centre d'entraînement du club.

Via plusieurs tweets, même si l'ex-propriétaire nie être l'auteur du plus virulent, affirmant avoir été victime d'un piratage, Jean-Michel Aulas se montre très piquant ou ironique. Le dernier en date, ce dimanche après le nul (0-0) contre Nice.

"Merci à Santiago (Cucci, ndlr) et Sonny (Anderson, conseiller football d'OL Groupe) d’avoir accompagné notre OL qui était en difficulté et d’avoir créé les conditions du courage et la volonté nécessaire à ce match nul pour relancer Laurent (Blanc) et son groupe! Merci allez l’OL", écrit Jean-Michel Aulas sur X (anciennement Twitter).

Un climat entre ancien et nouveau patron qui ne semble en tout cas clairement pas apaisé.

📅 29 août 2023: Textor livre ses vérités sur sa brouille avec Aulas

Ce mardi soir, lors d'une visioconférence avec plusieurs journalistes, John Textor sort du silence et cible directement Jean-Michel Aulas. Le nouvel actionnaire majoritaire de l'OL accuse son prédécesseur d'avoir minimisé et d'avoir cherché à cacher les inquiétudes de la DNCG dans un mail daté du 16 décembre 2022, soit trois jours avant l'officialisation de la vente du club. Une saillie médiatique à l'origine de la plainte en diffamation déposée ce mercredi par l'ancien président via Holnest contre l'Américain et Eagle Football.

"La première fois que j’ai entendu parler de la DNCG, c’est le (vendredi) 16 décembre, glisse-t-il. C’était un mail 'positif' (des instances du foot) qui nous donnait une forme de bénédiction avant notre arrivée qui allait être officiellement annoncée le lundi", explique ainsi John Textor auprès des médias.

Avant de préciser: "La pièce jointe était un courrier de la DNCG qui récapitulait tout l’historique des échanges entre les uns et les autres. C’était long. Pour être sincère, je n’y ai pas prêté beaucoup d’attention car il me semblait que c’était un simple récapitulatif en sachant que l’objet du mail, je le répète, était une bonne nouvelle. Il y a une mention disant que si le club ne revient pas dans les compétitions européennes à la fin de la saison, il faudrait peut-être injecter des montants de capitaux importants jusqu’à 150 millions d’euros. C’est la seule 'mauvaise' nouvelle du mail, au cœur d’un paragraphe qui a donc été, en quelque sorte, un peu submergée. Surtout, ce mail n’a pas été envoyé à nos avocats et à l’équipe en charge de la transaction. C’est un mail envoyé uniquement à moi avec cet objet: 'bonne nouvelle'."

📅 30 août 2023: Aulas porte plainte, la bataille judiciaire est lancée

Critiqué par John Textor ce mardi, Jean-Michel Aulas menace rapidement de porter plainte pour diffamation contre l'Américain. L'ex-patron de l'OL ne tarde pas à joindre le geste à la parole et contre-attaque. Une plainte de sa société Holnest est déposée contre son successeur et Eagle Football.

En parallèle de cette affaire, une autre bataille devant les tribunaux s'expose au grand jour ce mercredi. L'Équipe révèle que le tribunal de commerce de Lyon a ordonné le gel de 14,5 millions d'euros sur les comptes de l'Olympique Lyonnais à la suite d'une procédure entamée par Jean-Michel Aulas. Une information confirmée par RMC Sport.

L'ancien président et propriétaire du club rhodanien réclame une somme d'argent liée aux conditions de son éviction en mai 2023. Là encore, l'OL réagit via Santiago Cucci, président exécutif par intérim d'OL Groupe.

"Jean-Michel Aulas a bloqué nos comptes en plein mercato et nous a mis en risque sur nos discussions sur nos lignes de crédits, explique le dirigeant lyonnais dans les colonnes de L'Équipe. C'est agir contre les intérêts du club et contre son propre héritage, que l'on aimerait respecter."