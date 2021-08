Messi au PSG: Galtier blague, Der Zakarian s'emballe... ce qu'en pensent les entraîneurs de Ligue 1

Christophe Galtier, Michel Der Zakarian, Oscar Garcia ou encore Gérald Baticle ont réagi à la future arrivée de Lionel Messi au PSG. Pour eux, l'arrivée de la star argentine sera assurément une bonne nouvelle pour la Ligue 1.

L'arrivée imminente de Lionel Messi au Paris Saint-Germain emballe les entraîneurs de Ligue 1. "C'est extraordinaire pour le football français, pour l'attrait de la Ligue 1 à l'international", a réagi Christophe Pélissier, l'entraîneur du FC Lorient. "On m'a demandé comment faire [pour l'empêcher de briller]. On les joue le 22 décembre, j'aurai le temps de me casser la tête! Pas grand monde n'a réussi à contrecarrer ses plans", a-t-il souri.

"Tous les enfants doivent vite venir le voir. C'est fantastique pour tout le monde", a réagi Pascal Gatien, le coach de Clermont, le promu qui découvre la Ligue 1 au bon moment. Même son de cloche chez Gérald Baticle, à la tête d'Angers: "C'est un joueur qui illumine les stades à un moment donné par sa classe, par ses gestes, par tout ce qu'il est capable de faire. Les gens vont dans les stades pour vibrer".

"Monsieur Messi"

Pour Oscar Garcia, aux commandes du Stade de Reims, c'est un sentiment partagé. Car le technicien espagnol est supporter du Barça: "Si je suis honnête, je suis un peu triste. (...) Mais c'est une très bonne nouvelle pour la Ligue 1, parce que tout le monde va vouloir la suivre".

Christophe Galtier, désormais à l'OGC Nice, en a profité pour plaisanter avec les journalistes en conférence de presse: "Je pense qu'il sera en France, mais je ne suis pas sûr qu'il aille au PSG. J'ai eu le propriétaire du club à ce sujet-là. Virginie, la responsable de la communication, m'a dit de ne rien dire. Ça avance". Avant de reprendre, plus sérieusement: "C'est très bien pour le football français, honnêtement je croise les doigts pour que M. Messi, parce que c'est monsieur Messi, puisse rejoindre la Ligue 1. J'espère que les stades seront pleins, parce que ce sera un très grand privilège de le voir jouer et qu'il faut en profiter".

La palme de la déclaration la plus enthousiaste revient à Michel Der Zakarian, désormais à la tête du Stade Brestois: "Il me fait bander, lui! C'est un super joueur. On dit qu'on a un championnat de merde, alors si on arrive à faire venir un joueur comme ça, c'est extraordinaire. On va se régaler!"