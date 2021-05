OL: le message d’adieu de Rudi Garcia, qui zappe Juninho

Après l’annonce de son départ, Rudi Garcia s’est exprimé ce lundi via un message posté sur les réseaux. Le coach de 57 ans, qui était en poste depuis octobre 2019, en a profité pour remercier son président Jean-Michel Aulas. Sans un mot pour Juninho, le directeur sportif des Gones.

Il a pris les devants en officialisant lui-même la nouvelle. Après la défaite à domicile face à Nice lors de l’avant-dernière journée de Ligue 1 (2-3), Rudi Garcia a annoncé dimanche qu’il quittait son poste d’entraîneur. L'OL l’a confirmé le lendemain dans un communiqué, actant la fin d’une collaboration entamée en octobre 2019. Dans la foulée, le coach de 57 ans a posté un message d’adieu ce lundi sur les réseaux.

"Mon parcours a la tête de l’OL est terminé. Je tiens à remercier avant tout mon président Jean-Michel Aulas, avec lequel j’ai eu une relation professionnelle et humaine exceptionnelle, Vincent Ponsot (le directeur général du football, ndlr) pour sa grande compétence et son implication totale pour le club, a écrit Garcia. Je tiens bien évidemment à remercier tous mes joueurs, de mon capitaine Memphis Depay au plus jeune Rayan Cherki, ainsi que tout mon staff pour le travail accompli et les émotions positives vécues ensemble. Je suis certain que ce groupe jeune a encore une marge de croissance importante et je souhaite sincèrement le meilleur pour la suite à l’Olympique Lyonnais."

Garcia ne cite pas Juninho dans ses remerciements

Juninho, le directeur sportif de l'OL, n’apparaît pas dans cette lettre en forme d’au revoir. Simple oubli ou véritable rancœur? Difficile à dire, mais l'absence du Brésilien fait beaucoup parler. En attendant, Lyon va devoir se trouver un entraîneur pour préparer la saison prochaine. "Le club communiquera prochainement sur sa nouvelle organisation avec les plus hautes ambitions, grâce à un effectif riche d’individualités de haut niveau qu’il va aussi renouveler, tant au niveau des compétitions nationales qu’en Europa League", a fait savoir l’OL. Le nom de Christophe Galtier, sacré champion avec le LOSC, circule dans le Rhône. Rudi Garcia, lui, se retrouve libre de s’engager avec l’équipe de son choix.