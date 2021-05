Mercato: en instance de départ de Lille, Galtier très désiré à Lyon

Élu meilleur entraîneur de Ligue 1 après une saison brillante de son équipe de Lille, sacrée championne de France, Christophe Galtier pourrait quitter son poste dans le Nord. L'Olympique Lyonnais rêve de le faire venir pour remplacer Rudi Garcia sur le banc.

Depuis l’automne, il est au sommet de la pile des CV étudiés par le board lyonnais. Il est plus que le plan A voulu ardemment Jean Michel Aulas, le président de l’OL. Et c’est le seul à ce jour.

Attiré par le projet niçois, il garde toujours une oreille attentive à la proposition lyonnaise. Tout se jouera une fois le titre fêté à Lille. Et cela devrait s’accélérer au plus tôt cette semaine, en sachant que la non qualification pour la Ligue des Champions ne va pas être un atout dans a manche des dirigeants lyonnais.

Attendu à Lyon, où Garcia ne prolongera pas

La valse des entraîneurs de Ligue 1 va emmener dans son sillage le LOSC et l’OL. Selon nos informations, après le titre de champion de France décroché avec le club nordiste, Christophe Galtier est très attendu, même plus que désiré par Lyon qui a pris du retard dans la course face à des challengers français (Nice ?) et étrangers.

Les heures qui viennent seront décisives pour le voir céder aux avances lyonnais pour succéder sur le banc lyonnais à Rudi Garcia, en fin de contrat en juin et qui a annoncé, dimanche soir après le match qu’il n’était "pas candidat à sa propre succession".

Après Saint-Etienne (2009-2017) et Lille (2017-2021), ce serait le troisième club français que le natif de Marseille dirigerait. Mais il le connaît déjà parfaitement. En 2007-2008, Christophe Galtier était l’adjoint d’Alain Perrin, et même plus qu’un simple adjoint, quand l’OL a réussi le seul doublé championnat de France-Coupe de France de son histoire. Après son renvoi à l’été 2008, le duo a rebondi chez le rival, Saint-Etienne, dès l’automne. Et "Galette" est devenu n°1 dès décembre 2009. Avec une grande réussite.

Vainqueurs de la Coupe de la Ligue en 2013, leur premier titre (hors Ligue 2) depuis 32 ans, avec Christophe Galtier aux commandes, les Verts ont aussi vécu de belles saisons en Ligue 1 (toujours dans le top 10, avec une 4e et deux 5e places). Après six mois de repos, Christophe Galtier a été choisi par Lille pour une mission sauvetage. Le court passage de Marcelo Bielsa avait été chaotique (18e place de Ligue 1 à son licenciement), le nouvel entraîneur lillois allait devoir éviter la descente.

Mission réussie, avant un premier exercice complet avec le LOSC très convaincant (2e en 2018-2019). Après avoir découvert la Ligue des champions, Christophe Galtier a été légèrement freiné la saison dernière (4e à l’arrêt de la saison). Mais en 2020-2021, le bilan est exceptionnel, avec ce titre de champion de France acquis avec des victoires décisives au printemps, à Paris et à Lyon, à la tête d'un club qui a changé de propriétaire en cours de route. À l’OL, l’ambition et la pression seront fortes. Il s'agirait pour Christophe Galtier de ramener au plus vite le club sur le podium de Ligue 1.