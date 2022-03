OL: le message de Caqueret sur son avenir à Lyon et son "rêve" d'équipe de France

Maxence Caqueret s'est présenté vendredi face à la presse à deux jours du duel de la 28e journée de Ligue 1 entre l'OL et Rennes. Le milieu rhodanien, cadre de l'équipe de Peter Bosz, discute d'une prolongation avec sa direction et a affiché son rêve d'évoluer en équipe de France.

Titulaire indiscutable de l'équipe lyonnaise cette saison, Maxence Caqueret enchaîne les bonnes performances sous les ordres de Peter Bosz. Associé à Tanguy Ndombélé depuis la fin du mercato hivernal, le milieu de 22 ans fait partie des pièces maîtresses du renouveau des Gones en Ligue 1. Présent vendredi en conférence de presse avant le choc de la 28e journée de Ligue 1 contre Rennes, le Baby Gone a fait le point sur son avenir alors que son contrat s'achève en juin 2023.

"Mon entourage est en discussion avec le club. Moi je me focalise vraiment sur le terrain, a lancé Maxence Caqueret face à la presse. Ce n’est pas quelque chose qui me perturbe. En général j’essaye d’être le meilleur possible et de me concentrer sur mes entraînements et mes matchs sans penser à cette prolongation."

Caqueret: "L'EDF? Réellement un objectif pour moi"

Maxence Caqueret va devoir faire des choix forts pour la suite de sa carrière. Le milieu formé à Lyon va devoir choisir entre rester à l’OL et quitter les Gones et cette décision pourrait bien influer son un éventuel avenir sous le maillot tricolore, l’un des rêves de sa carrière.

"Bien sûr que l’équipe de France c’est quelque chose qui me fait rêver. C’est réellement un objectif pour moi dans ma carrière d’atteindre cette équipe A. Sachant que j’ai fait toutes les catégories d’équipe de France, c’est logique que je pense à intégrer les A dans mon futur, a encore estimé le milieu rhodanien. Après ce n’est pas une pression que je me mets. Si cela vient, cela vient. Et je serai le plus heureux du monde. Si cela ne vient pas, je travaillerais encore pour atteindre cet objectif."

Bosz confiant pour Caqueret chez les Bleus

Ambitieux pour la suite de sa carrière, Maxence Caqueret a toutefois précisé qu’il n’en discutait pas dans le vestiaire avec ses partenaires. Des coéquipiers expérimentés au niveau international et qui pourraient lui servir d’exemple. Et peut-être un jour, l’aider à revêtir cette tunique bleue qui l’inspire tant. Son coach Peter Bosz, lui, y croit dur comme fer.

"J'ai beaucoup parlé avec lui sur le fait de ne pas perdre des ballons faciles, ce n'est pas toujours possible de jouer vers l'avant si les lignes de passes sont fermées. Dans ce cas il doit garder le ballon. Il peut encore progresser. S'il progresse là-dessus, c'est un joueur pour l'équipe de France, a tranché le technicien néerlandais de Lyon. Il anticipe de manière incroyable. Il récupère beaucoup de deuxièmes ballons, des ballons perdus par ses coéquipiers. Mais attention, lui aussi ne doit pas perdre des ballons faciles. "