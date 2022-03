OL-OM: pas de remboursement pour les supporters mais une compensation

Les supporters lyonnais munis de billet pour le duel contre l’OM arrêté le 21 novembre 2021 ne bénéficieront pas d’un remboursement intégral. L’OL a confirmé ce mardi qu’ils bénéficieraient de deux places lors des derniers matchs disputés au Groupama Stadium cette saison en Ligue 1.

Après plusieurs mois d’attente, la grogne commençait à monter chez certains supporters de l’OL. Présents au Groupama Stadium le 21 novembre dernier mais privés du choc contre l’OM après seulement cinq minutes et un jet de bouteille sur Dimitri Payet, les fans rhodaniens n’avaient pas encore été remboursés par Lyon. Ils ne le seront finalement pas puisque l’OL a choisi de passer par un autre dispositif compensatoire. A défaut de rembourser ses supporters non-abonnés, le club cher au président Aulas a décidé de leur offrir deux invitations à utiliser d’ici la fin de saison en Ligue 1.

"L’Olympique Lyonnais souhaite vous remercier pour votre patience face à la situation inédite rencontrée sur le match OL-OM, a indiqué le club rhodanien dans un message envoyé aux malheureux fans privés de l’Olympico. Afin de réparer les désagréments occasionnés, et les préjudices de toutes natures subis, et dans le respect de nos conditions générales de vente, l’Olympique Lyonnais propose ainsi à toutes les personnes détentrices de billet(s), hors abonnement, lors de la rencontre du 21 novembre dernier de bénéficier du dispositif suivant: tout titulaire d’un billet pourra bénéficier de deux invitations pour un match de Ligue 1 à choisir avant la fin de saison."

Pas d’Olympico mais des affiches pour l’Europe

Rejoué à huis clos, le choc entre Lyon et Marseille a débouché sur une victoire renversante des protégés de Peter Bosz (2-1), le 1er février. Un succès qui a relancé les Gones dans la course à une qualification européenne.

Privés de l’Olympico à cause d’un supporter ayant jeté une bouteille sur Dimitri Payet en novembre, les supporters munis de billet pour le match initial pourront donc choisir entre les cinq affiches restantes cette saison en Ligue 1.

A défaut de voir Lyon défier l’OM ou même Porto en Ligue Europa (dès 18h45 sur RMC Sport 2), les fans pourront voir le choc contre Rennes (13 mars), le match face à Angers (week-end du 3 avril) ou de belles rencontres face à des clubs historiques de l’élite comme Bordeaux (week-end du 17 avril), Montpellier (week-end du 24 avril) ou encore Nantes (14 mai).

"Sélectionnez le match ou les matchs de votre choix, parmi les rencontres suivantes, et cliquez sur réserver", précise même le club rhodanien dans son message adressé à ses supporters. Dès lors, il semble possible que les fans puissent choisir d’obtenir deux places pour le même match ou une place unique pour deux rencontres différentes. Autant de jolis duels qui pourraient s’avérer décisifs lors du sprint final de la saison et d’une éventuelle lutte pour le podium ou l’Europe.