OL: le message fort de Boateng au lendemain de la débâcle à Rennes

L’OL a vécu une soirée cauchemardesque à Rennes, ce dimanche, en clôture de la 13e journée de Ligue 1 (4-1). Au lendemain de la correction, Jérôme Boateng a posté un message mobilisateur sur les réseaux. En appelant ses partenaires à "se donner à 100%".

C’est l’une des images fortes de la déroute lyonnaise. Excédé par la prestation de son équipe, Jérôme Boateng a poussé un gros coup de gueule sur la pelouse de Rennes, ce dimanche, en clôture de la 13e journée de Ligue 1. A cœur d’une première période cataclysmique, le défenseur de 33 ans s’en est pris ouvertement à son capitaine Léo Dubois. Avec un ton cinglant et un air énervé.

Ça n’a pas empêché l’OL de se faire balayer par une séduisante équipe de Rennes (4-1), au terme d’un match à sens unique. Au lendemain de cette soirée cauchemardesque, l’ancien joueur du Bayern Munich a posté un message mobilisateur sur les réseaux. En demandant à ses partenaires de ne pas s’économiser sur le pré.

"Nous devons grandir et rester soudés"

"Ce n'est pas du tout la façon dont nous voulions aborder la pause internationale. Nous sommes vraiment désolés pour nos fans à propos d'hier, a écrit le champion du monde 2014 sur Instagram. Nous devons grandir et rester soudés en tant qu'équipe et travailler dur pour fournir les efforts nécessaires sur le terrain. Je crois en la force de cette équipe et des joueurs, mais si nous ne nous donnons pas à 100% à chaque match, il nous sera difficile d'atteindre nos objectifs dans cette Ligue 1 si forte. Continuons à travailler. On se voit après la pause, les Lyonnais!"

Depuis son arrivée durant l’été, l’international allemand (76 sélections), qui s’est engagé jusqu’en 2023, a disputé dix rencontres avec l’OL (toutes compétitions confondues). Seulement trois en intégralité. Le temps de retrouver du rythme, de délivrer une passe décisive contre le Sparta Prague en Ligue Europa et de s’imposer en défense centrale. Au point de s’exprimer désormais comme un taulier du groupe.