OL: le message rassurant de Textor aux supporters à propos de la vente du club

En attendant le dénouement de la vente de l'OL, John Textor a tenu à s'adresser aux supporters lyonnais ce jeudi via un communiqué. L'investisseur américain se veut rassurant.

C’est la dernière ligne droite. Mercredi, l’OL a demandé la suspension de l'action de la holding pilotée depuis 35 ans par Jean-Michel Aulas, en vue de la finalisation de son rachat, prévue ce vendredi, par le groupe américain Eagle Football contrôlé par le milliardaire John Textor. C'est un processus normal: pour faciliter les toutes dernières négociations et les faire prospérer dans un climat serein, l'action en bourse n'est plus cotée.

Cela évite de potentielles fluctuations trop importantes face à des informations, des rumeurs ou des intox. Pour autant, cela ne signifie pas que le "closing" est certain de se réaliser le 21 octobre, comme expliqué par RMC Sport. En outre, l’OL a pour obligation de communiquer sur ce processus de vente avant vendredi minuit, qui est la date toujours officiellement fixée pour le closing. A cette heure, il n’y a pas de changement sur cette date. En attendant, John Textor s’est adressé aux supporters lyonnais afin de les rassurer, via un communiqué publié sur son site.

"Nous avons résolu le problème"

"Je comprends que la finalisation de notre acquisition de votre club de football bien-aimé prenne une période de temps insupportablement longue. Les besoins d'un club de football et de ses supporters sont souvent urgents et le cas de l'Olympique Lyonnais n'est certainement pas différent. Cela dit, sachez que des transactions comme celle-ci peuvent être assez compliquées pour les acheteurs et les vendeurs, et il n'est pas rare de découvrir des obstacles sur le chemin d’un ‘closing’ qui créent des complexités et des retards. Comme nous sommes maintenant sur le point de terminer, sachez que nous avons tout fait pour surmonter le plus efficacement possible tous les défis habituels de cette transaction. Cela peut sembler long en termes de football, mais le temps de ‘closing’ que nous vivons est en fait tout à fait normal pour les clubs sportifs et autres acquisitions complexes", écrit-il.

A l'origine annoncée pour le 30 septembre, l'officialisation de cette prise de contrôle valorisée à près de 800 millions d'euros a donc été différée au 21 octobre, le groupe lyonnais invoquant lors de ce report des étapes techniques à finaliser. Investisseur américain de 57 ans, John Textor s’est véritablement lancé dans le monde du football l’an dernier en entrant au capital de Crystal Palace puis en devenant, début 2022, actionnaire majoritaire de Botafogo, au Brésil, et du RWD Molenbeek, en Belgique.

"Nous sommes tout à fait prêts à finaliser l'acquisition de la participation majoritaire dans OL Groupe (‘OLG’), poursuit-il dans son message adressé aux fans de l’OL. Notre principal partenaire financier a été retenu et se tient prêt à financer Eagle Football pour acheter la participation majoritaire et fournir des capitaux supplémentaires à OLG. À la suite de notre annonce de juin 2022, les banques d'OLG nous ont demandé de verser des fonds supplémentaires pour rembourser partiellement la dette, et nous avons maintenant obtenu des fonds supplémentaires pour répondre également à cette demande. On nous a également demandé de négocier directement avec l'une des banques OLG afin d'obtenir son soutien pour la transaction. Après plusieurs semaines de négociations à l'amiable, nous pouvons maintenant confirmer que nous avons résolu le problème, conclu un accord final avec cette institution financière et obtenu son consentement pour la transaction."

Et de conclure : "Nous attendons avec impatience que notre famille Eagle Football rejoigne la famille de l'Olympique Lyonnais et soutienne le club à vos côtés dans un avenir proche."